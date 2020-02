DELFI PRANTSUSMAAL | Saaremaa meeskond elas üle ärevaid hetki - mootoririkke tõttu tuli teha ootamatu maandumine Bordeaux's

Pärast 2,5-tunnist reisi, kui lennuk hakkas juba jõudma Hispaania piiri juurde, käis järsku kõva ragin ja lennuk hakkas kaotama kõrgust. "Oli tunne, nagu hakkaks rattaid välja tõmbama," kirjeldas nurgaründaja Helar Jalg. Piloot andis õige pea teada, et üks lennuki mootoritest oli üles öelnud.

Selgus, et tegu on tõsise tehnilise tõrkega ja selle asemel, et edasi lennata, pööras lennuk ümber ja tegi Prantsusmaal Bordeaux' lennuväljal hädamaandumise. Need oli lennukis küllaltki ärevad hetkel, sest polnud teada, et kui tõsise rikkega tegemist on. Kui lennuk õnnelikult maandus, tervitasid reisijad seda korraliku aplausiga. Maandumisrajal ootas lennukit kolm tuletõrjeautot. Õnneks tööd neile pakkuda ei olnud.

Maandumine Bordeaux lennuväljal.

"Saate aru, kui lennuk lendab kahe mootoriga, aga üht mootorit enam ootamatult pole, on asi ikka väga tõsine," kommenteeris olukorda lennukis viibinud stjuardess. "See lennuk nüüd enam tükk aega ei lenda."

"Mulle meeldib küll väga vaadata National Geographicu kanali pealt saadet suurtest lennuõnnetustest ja olen näinud palju episoode, aga praegune kogemus oli loomulikult väga hirmus," rääkis Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis Bordeaux' lennujaamas.

Kas oli ka hetk, kus mõtlesid, et nüüd on kõik? "Jah, sellisel hetkel küll, kui oleme kõrgel õhus ja ühel mootoril tekib probleem. Ilmselt nad lülitasid mootori seejärel välja. Tänapäeval on piloodid piisavalt osavad, et vajadusel ka ühe mootoriga lennuk maandada."