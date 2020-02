DELFI HISPAANIAS | Soomlased lükkasid Eesti kompromissi ühisliiga osas tagasi, ka saarlased on nendega samas paadis. Kas lätlased annavad alla ja loobuvad?

Võrkpalliliit peab nüüd uuesti nõu Eesti klubidega: kas kõik oleksid valmis sel juhul kaasa tulema? Märksa kahtlasem on Läti tiimide osalemine. Mõni aeg tagasi tehtud esimese küsitluse põhjal oli kohe valmis jah-sõna andma Jekabpils, teised soovisid rohkem infot ja mõtlemisaega.

Saaremaa klubi tegevjuht Hannes Sepp on soomlastega sama meelt, et kõige parem oleks algne variant ehk ühisliiga koos saba ja sarvedega. Ka klubi president Toivo Alt toetab uue liiga mõtet ja ehkki mõistab, et väiksema eelarvega klubidel on keerulisem lisatulu leida (Pärnu esindajad arvutasid, et juurde tuleks hankida umbes 20 000 – 30 000 eurot), soovitab ta senisest kõvemini pingutada ja asi ikkagi ära teha.

„Ikka mõistan neid. Iseküsimus, kas see on 20 000 – 30 000. Hannes väidab, et vähem,” arutles Alt. „Teiseks tuleks ikkagi leida sponsoreid juurde. Praegu on räägitud Vikingist ja Nestest. Tuleb proovida leida ettevõtteid, kes oleksid nõus kompenseerima selle vahe, mis tekib. Soomlastel on selle poolest lihtsam, et piletitulu moodustab klubi tuludest päris suure osa. Meil müüakse pileteid suhteliselt madalate hindadega ja osades kohtades on pealtvaatajate huvi minimaalne. Ei taha küll Pärnu kohta midagi öelda, aga Pärnu võiks ikka rohkem pingutada. Olgem ausad, eelmise aasta Pärnu ja Tartu finaalseeria... Oleks Saaremaa finaalis olnud, oleks saal rahvast täis olnud. Kui finaalis ka saal täis ei ole, siis on ikka midagi mäda.”