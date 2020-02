DELFI HISPAANIAS | "Loodetavasti on sel lennukil kaks töötavat mootorit" ehk Saaremaa võrkpallurid jõudsid vintsutustest hoolimata õnnelikult Hispaaniasse

Kuigi tänaseks planeeritud treening Almerias jäi ära ja reis venis kõvasti pikemaks, ei pidanud Maciel seda suureks probleemiks. „Olen harjunud, et ette tuleb ootamatusi,” kostis ta. Bussijuhile kirjeldas ta aga värvikalt neid hetki, kui tõrkuma hakanud mootoriga lennuk tegi ootamatu vahemaandumise Prantsusmaal – Maciel demonstreeris kõnekalt, kuidas ta süda sees peksis.

Optmistlike ajakirjanike hulgas levib teooria, et lennuviperus võib olla märk millestki ilusast. Ka peatreener Ioannis Kalmazidis kinnitas, et see ei tohiks plaane väga sassi lüüa, tähtis on nüüd öösel vaid korralikult välja magada. Neljapäeval Eesti aja järgi kell 21.30 algavas Challenge Cupi 1/8-finaali korduskohtumises vajab Saaremaa 3:0 või 3:1 võitu, 3:2 võidu korral selgitab edasipääseja kuldne geim.