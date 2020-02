DELFI FOTOD | Saaremaa kindlustas põhiturniiri võidu, Final Four toimub Kuressaares

Võidukas oli ka Bigbank Tartu, kes lõpetas põhiturniiri teise kohaga (61 punkti). Kogenud Rait Rikbergile ja Kert Toobalile vaba päeva andnud Tartu alistas 3:1 (25:23, 22:25, 25:20, 25:20) Jekabpilsi Luši. Bigbanki edukaim oli 20 punktiga (+9) Curtis Stockton, Märt Tammearu lisas 18 silma (+12). Tartu vastuvõtt oli 49%, rünnak 53%, blokipunkte saadi 13 ja servil löödi 3 ässa ning eksiti 17 servil. Jekabpilsi parimana tõi Eriks Voronko 14 punkti (+7), blokiga saadi 6 ja serviga 4 punkti (eksiti 16 pallingul).

Kolmandas tänases mängus alistas Limbaži 3:0 (25:19, 25:22, 25:18) TalTechi. Limbaži edukaim oli 16 punktiga (+9) Kristaps Smits, Läti klubi vastuvõtt oli 68%, rünnak 42%, blokipunkte saadi 8, servil löödi 5 ässa (eksiti 11 servil). Põhiründajatele puhkust andnud TalTechi parim oli 18 punktiga (+3) Janno Õunpuu, TalTechi vastuvõtt oli 68%, rünnak 41%, blokiga teeniti 7 ja serviga 2 punkti (servivigu tehti 10).

Põhiturniiri lõppseis: 1. Saaremaa VK (62 punkti), 2. Bigbank (61 p), 3. Selver Tallinn (49 p). 4. Jekabpilsi Luši (42 p), 5. Pärnu VK (36 p), 6. RTU (26 p), 7. TalTech (20 p), 8. Jelgava Biolars (17 p), 9. Limbaži (11 p). Vaata detailset tabeliseisu.

Credit24 Meistriliiga veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus.

Veerandfinaalpaarid on järgmised:

Saaremaa VK - Jelgava Biolars

Bigbank Tartu - TalTech

Selver Tallinn - RTU/Robežsardse

Jekabpilsi Luši - Pärnu VK