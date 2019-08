DELFI FOTOD BUDAPESTIST | Eesti spordi ajaloolise hetke eelõhtu. Pildid vollenaiskonna trennist ja videokoosolekult

Eesti võrkpallinaiskond alustab ajaloolist turniiri homme võõrustajamaa Ungari vastu kell 21.30. 24. augustil mängitakse Horvaatiaga, 25. augustil Rumeeniaga, 27. augustil Hollandiga ja 28. augustil Aserbaidžaaniga. Igast kuueliikmelisest alagrupist pääseb kaheksandikfinaali neli paremat.

Delfi piltnik Jaanus Lensment pääses lisaks pressikonverentsile ja treeningule täna uudistama ka naiskonna videokoosolekut, kus treenerid üldjuhul meediaesindajaid näha ei tahaks. Eesti koondise peatreener Andrei Ojamets tegi meile ajaloolise hetke puhul erandi.



Andrei Ojamets viimas läbi naiskonna esimese vastase Ungari videoanalüüsi. Foto: Jaanus Lensment

Ojamets rääkis avamängu eel, mida ta naiskonnalt ja turniirilt ootab: "Kõik mängud siin saavad olema väga rasked, vastased on kogenud ning füüsiliselt meist tunduvalt võimsamad. Aga kindlasti ei tulnud me siia turismireisile ja EMile jõudmine ei ole maksimumeesmärk, millega piirdume. Tahame näidata oma parimat mängu. Kõige tähtsam on, et me igas kohtumises lõpuni võitleksime ja kui suudame mõne vastase veel ära ka karistada, siis mida paremat saab olla. Teisalt on finaalturniirile jõudmine ju üks suur unistus, mis ühel hetkel sai reaalsuseks. See aasta on ka Eesti võrkpalli 100. juubel ning mul on hea meel, et nii naiskond kui meeskond selle aasta EMile jõudsid."



Julia Mõnnakmäel on käes Ungari naiskonda tutvustav brošüür. Foto: Jaanus Lensment

Kapten Julija Mõnnakmäe lisas: "Oleme homseks kohtumiseks valmis ja kindlasti ei lähe me väljakule kaotama. Ungari saab kasutada kodusaali eelist ja kahtlemata tuleb raske mäng. Meie jaoks on suur au siin olla, võtame mängu korraga ning vaatame, kuhu me välja jõuame."