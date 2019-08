DELFI BUDAPESTIS | Tartu Rocki prohmakas EM-il ei kordu, võrkpallikoondises kehtib 30 minuti reegel

Budapestis tervitas võrkpallureid korralik leitsak, kuumust on kogu EM-i alagrupiturniiri ajal üle 30 kraadi. Vägisi meenub lugu, kuidas Tartu Rock murdis vägevate võitude saatel eurosarjas finaalturniirile, kuid otsustavate mängude eel praadisid korvpallurid Küprosel hotelli basseini ääres palava päikese käes, õige toonus kadus ja vastu tuli võtta kaotused.

„Meil on see 30 minutit maksimaalselt õues juba viimased mitu aastat olnud, loodan, et sellest keegi üle ei astu,” tutvustas nurgaründaja Kristiine Miilen võrkpallikoondise reeglit.

Peatreener Andrei Ojamets usub, et kõik mängijad tunnetavad väga hästi sündmuse kaalu ja eraldi pole tal Budapestis sellisel teemal vaja hoolealustega enam rääkida. „Esiteks Tartu Rock oli eurokarika mängul, me oleme Euroopa meistrivõistlustel,” sõnas Ojamets. „Ja sellest on nii palju räägitud, usun, et lasteaed ja algkool on meil läbi tehtud. Siin polekski meil kuigi palju aega selleks ja pealegi usun, et absoluutselt kõik saavad koondises aru, mis üritusega meil siin tegemist on.”

Esimest korda EM-finaalturniirile pääsenud Eesti naiskond kohtub homme kell 21.30 Budapestis Ungariga.