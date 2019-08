DELFI BUDAPESTIS | Kristiine Miilen videointervjuus: me ei karda Ungarit ega vaata neile alt üles

Ühes Eesti ennustusportaalis on Eesti homse vastase võidukoefitsient 1.07, Eesti vastav number koguni 8.00. "Ilmselt on see sellepärast, et nad on kodutiim. Paar aastat tagasi mängisime nendega ja kaotasime kaks korda 2:3, aga see ei ole mingi näitaja. Me ei karda neid ega vaata alt üles. Lähme täiega mängima! Usun küll, et meil mingid šansid on," rääkis Miilen koondise hotelli ees Delfile ja Eesti Päevalehele.

Miilen tunnistas, et suurturniiri õhkkonda on naiskonnas tunda, kuid ülearu närvitsemist kellegi silmist paista ei ole: "Keegi veel ei närvitse, aga mõnus ärevus on sees. Oleme niigi suure saavutusega hakkama saanud ja kõik, mis siit edasi tuleb, on ainult boonus," sõnas ta. "Isiklikult olen turniiriks ürpis valmis ja ootan juba. Mu pere ja paljud tuttavad jõudsid täna kohale. Eks näha ole, kui täis Eesti fännisektor tuleb. Arvan, et nad loovad saalis väga laheda õhkkonna. Areen on suur ja väev. Ei usu, et keegi meist väga palju suuremal areenil on mänginud kui see."

Eesti ja Ungari kohtumises pannakse pall mängu homme Eesti aja järgi kell 21.30. Seejärel ootavad veel ees mängud Horvaatia, Rumeenia, Hollandi ja Aserbaidžaaniga. Kuueliikmelistest alagruppidest pääsevad edasi kaheksandikfinaali neli paremat.

