Cretu kritiseeris võrkpallis valitsevat veidrat olukorda: see hävitab mängu

Ehk treenerid saavad kohtunike otsuseid kahtluse alla seada ja nõuda videopildi analüüsi. „See on viimastel aastatel toonud mängu juurde palju kvaliteeti ja vähendanud meeskondade sees frustratsiooni,” kiitis Eesti koondise loots Gheorghe Cretu uuendust, millega ta on suurtes liigades juba harjunud.

Tema sõnul on praegu üheks kitsaskohaks see, et Kuldliiga alagrupiturniiril on vaid peakohtunik erapooletust riigist. „Me näeme, et mingid olukorrad on hästi napikad, mängijad lähevad närvi, alagrupiturniiril oli meil palju situatsioone, tegelikult kõikides gruppides oli, päris hulle asju,” rääkis Cretu. „Vaatame praegu Türgi mängudest videot – teine kohtunik on samast riigist ja nad teevad täiesti valesid otsuseid ja midagi pole teha. See hävitab mängu. Hea, et nüüd on videovaie, saame kontrollida ja see parandab mängu kvaliteeti. Üks väike puude võib muuta geimi või mängu saatuse.”

Täna kell 19 algavas Eesti ja Türgi mängus mõistavad õigust Stephan Grieder Šveitsist ja Ilaria Vagni Itaaliast.