Cretu kõrval Euroopa tippklubides tiirelnud statistik ja abitreener liitus Tartu Bigbankiga

38-aastane Rikberg töötas rohkem kui pool kümnendit Euroopas ning sai kõrgetasemelises Poola liigas kogemusi statistiku ja abitreeneri rollis. Nüüd otsustas Rikberg naasta kodulinna Tartusse. Seda hoolimata asjaolust, et Eesti palgad on Euroopa ja eriti Venemaa turuga võrreldes väiksemad, kirjutab ERR Sport.

"Sellisel tasemel, sellise tambiga teha nagu me Gianniga (Gheorghe Cretu – toim.) viis hooaega välisklubides ja kuus aastat koondises oleme toimetanud [on väsitav]. Sellised 80–100 tundi nädalas, mitte selline tavapärane koormus. Teiseks otsustasin, et võib-olla on lihtsalt aeg koju tagasi tulla," selgitas Rikberg Eestisse naasmise tagamaid.

Bigbank Tartu meeskonnas on uuel hooajal kogemust väga palju. Sidemängija rolli palgati 40-aastane Kert Toobal ja liberona jätkab koondisekarjääri lõpetanud 37-aastane Rait Rikberg.