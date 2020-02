Credit24 Meistriliigas peetakse viimased põhiturniiri mängud ja selgub Final Fouri korraldaja

Selle nädala esimene mäng toimub kolmapäeval, mil Bigbank Tartu võõrustab Selver Tallinnat. Ülejäänud kohtumised peetakse laupäeval ja pühapäeval. Põhiturniiri võidu nimel konkureerivad Saaremaa VK ja Bigbank Tartu, neist esimene peab sel nädalal kaks mängu, teine kolm. Tartu peab Saaremaa esikoha vääramiseks võitma kõik kolm kohtumist (Selveri, Limbaži, Jekabpilsi Luši) ja lootma ka Saaremaa ebaõnnestumisele (Saaremaa vastasteks on Jelgava Biolars ja RTU/Robežsardze). Kui mõlemad võidavad kõik mängud, on punkt rohkem Saaremaal ja finaalturniir toimub Kuressaares.

Saarema peatreener Ioannis Kalmazidis ütles, et kuigi Saaremaad saatis äsja edu Challenge Cupil ja emotsioonid olid kõrgel, tuleb need unustada. "Loomulikult oli see kõva võit ja meeskonnas valitsevad head emotsioonid, aga hetkel tuleb need unustada ja keskenduda viimastele põhiturniiri kohtumistele. Tahame kindlasti kuut punkti saada, sest siis on meie esikoht kindel ja saame finaalturniiri kodus pidada. Tartu tahab kindlasti kõik endast oleneva teha, et ise korraldusõigust saada, seega peame täie tõsidusega neisse mängudesse suhtuma," rääkis Kalmazidis. "Minu jaoks pole esmatähtis, kus me medalite eest mängime, sest usun meeskonna võimetesse, aga meie klubi ja linna jaoks on finaalturniiri korraldusõiguse saamine väga tähtis ja teen kõik endast oleneva, et seda saada," lisas ta.