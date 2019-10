Credit24 Meistriliigas lähevad vastamisi Bigbank ja Pärnu, toimub ka Tallinna klubide vastasseis

Selveri abitreeneri Andres Toobali sõnul tõotab tulla tasavägine mäng. “Kindlasti tuleb raske mäng, nemad mängivad oma madala laega kodusaalis, kus on kõigil raskem kohaneda ja ellu jäämiseks peame veidi teisiti tegutsema kui muidu. TalTech on sel hooajal hästi komplekteeritud ja leidnud hea koosluse, rollid on selged ja tuumik kaua kokku mänginud. Meil on Timo Lõhmus vigastatud ja teda kindlasti niipea kasutada ei saa,” kommenteeris Toobal.

Bigbank Tartu – Pärnu VK, 31. oktoobril kell 19.00 (TÜ spordihoone)

Neljapäeval võõrustab Bigbank Tartu lähirivaali Pärnut. Eelmisel nädalal olid samad meeskonnad vastamisi karikavõistluste veerandfinaalis ja siis sai kindla 3:0 võidu Tartu meeskond. Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets sõnas, et karikamängule sarnast ühepoolset kohtumist seekord ei tule. “See tuleb kindlasti hoopis teistsugune mäng, Pärnul oli Leppik pooltõbine, lisaks on neil ehk uus mängija ka juba juures. Usun, et ka Pärnu ei tule siia kaotust saama. Tänu Curtis Stocktoni lisandumisele on meil nüüd laveerimisruumi rohkem,” rääkis peatreener.

Pärnu loots Avo Keel tunnistas, et tema meeskonnal on jätkuvalt keerulised ajad. “Meil on siin jätkuvalt põnev, mitte ainult komplekteerituse osas, aga ka olemasolevate mängijatega,” viitas Keel meeskonda räsivatele muredele. Samas on Pärnuga liitumas kaks uut mängijat. “See alles selgub, millal nad mängida saavad. Seega ma väga ei närveeri ja püüan lihtsalt rasked ajad üle elada. Sellist hooaega pole mul veel olnud, et nii pikalt nii palju lahtisi otsi on,” lisas Keel.

TalTech – Pärnu VK, 2. novembril kell 17.00 (TalTechi spordihoone)

Pärnu peatreener Avo Keel: “Sellele kohtumisele vaatan täiesti neutraalse pilguga, eks neil on vaja end rohkem tõestada – midagi peab kunagi tulema ka hakkama.”

TalTechi juhendaja Janis Sirelpuu pole enda sõnul nädala teiseks mänguks veel palju valmistuda jõudnud. “Aukartust meil pole, kui Taavet Leppikul ei lase väga palju lüüa, siis on nende vastu võimalus küll. Eks nad meie vastu tulevad muidugi selgelt enesekindlamalt kui ehk mõne tabeli tipus oleva tiimi vastu,” rääkis Sirelpuu.

Bigbank Tartu – Selver Tallinn, 3. novembril kell 19.00 (TÜ spordihoone)

Selveri abitreener Andres Toobal: “Selleks mänguks seisab detailsem analüüs veel ees, aga teada on, et Tartu on kõva meeskond. Diagonaal Curtis Stockton on samuti tagasi ja see andis neile nurka jõudu juurde, kus Märt Tammearu ja Albert Hurt vabamalt tegutseda saavad. Võimatu võistkond pole, aga kindlasti väga raske. Meie läheme lihtsalt head mängu mängima ja loodame, et see toob tulemuse.”

Tartu peatreener Andrei Ojamets rõhutas taas liiga ühtlast taset sel hooajal. “See aasta on liiga nii tasavägine, tunduvalt kõvem kui eelmine aasta. Ka peetud viiegeimiliste mängude arv on ju muljet avaldav,” tõdes ta. “Selver on samuti hoopis teise näoga kui eelmisel hooajal – üks agressiivsema serviga meeskondi ja rünnakujõudu neil jagub. Nende peatreener koosseisuga palju ei varieeri, need, kes peavad vastutama, on selged. Aga eks nõrku kohti on neilgi. Alahinnata ei tohi kedagi, iga mängu tuleb võtta täie tõsidusega,” lisas Ojamets.

Credit24 Meistriliiga mängud 30.10-3.11:

30.10 kell 19.00 (TalTechi spordihoone) TalTech – Selver Tallinn

30.10 kell 19.00 (Limbaži spordihoone) OC Limbaži/MSG – RTU/Robežsardze

31.10 kell 19.00 (TÜ spordihoone) Bigbank Tartu – Pärnu VK

2.11 kell 17.00 (TalTechi spordihoone) TalTech – Pärnu VK

2.11 kell 18.00 (Jelgava spordihall) VK BIOLARS/Jelgava – OC Limbaži/MSĢ

2.11 kell 19.00 (Rīga 49 School) RTU/Robežsardze – SK Jēkabpils Lūši

3.11 kell 18.99 (Zemgale Olympic Center) VK BIOLARS/Jelgava – SK Jēkabpils Lūši

3.11 kell 19.00 (TÜ spordihoone) Bigbank Tartu – Selver Tallinn