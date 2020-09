Credit24 meistriliiga saab nädalavahetusel avalöögi kahe võimsa mänguga

Avapäev toob kohe ka ühe põnevusmängu, kui Tallinnas lähevad vastamisi Selver Tallinn ja Bigbank Tartu. Mäng toimub Audentese spordihoones algusega kell 17.00.

Selver Tallinn on kahe hooaja vahel läbi teinud olulised muutused. Peatreeneritoolile toodi tagasi Rainer Vassiljev ja mängijatest värvatud ka koondise diagonaalründaja Renee Teppan ning nurgaründajad Kristo Kollo ja Andrus Raadik. Olulised liitujad on ka linnarivaali TalTechi ridades pallinud diagonaalründaja Mihkel Nuut ning kaks viimast hooaega Saaremaa Võrkpalliklubis mänginud Mart Toom.

Selveris mängivad veel Oliver Orav, Mihkel Varblane, Renet Vanker, Marx Aru, Rauno Haidla, Sten Vahtras, Denis Losnikov, Helger Hääl, Mathisas Külvi, Karl Lilles, Kevin Õun, Krister Õun. Lisaks on meeskonnas soomlasest sidemängija Niko Haapakoski.

Uus juhendaja on ka Bigbank Tartul, kus on peatreeneriks senine abitreener ja statistik Alar Rikberg. Meeskonnas mängivad sel hooajal ainult eestlased, olulisemaks liitujaks on diagonaalründaja Siim Põlluäär. Tartus pallivad sel hooajal Kert Toobal, Rait Rikberg, Märt Tammearu, Siim Tammearu, Albert Hurt, Alex Saaremaa, Kevin Soo, Ronald Järv, Stefan Kaibald, Hergo Hansman, Siim Päid, Sander Lepp, Richard Murak, Jasper Frey, Johann Olaf Lääne, Kristo Karp, Andreas Junkin. Peatreenerid Rikberg ja Vassiljev on kaua koos tegutsenud Eesti rahvusmeeskonna juures ja tunnevad teineteist läbi ja lõhki.

Saaremaa Võrkpalliklubi peab oma avakohtumise Leedus, kus minnakse laupäeval kell 15.00 vastamisi liiga uustulnuka Klaipeda Amber Volleyga.

Saaremaa peatreenerina jätkab juba tuttav Ioannis Kalmazidis. Diagonaalründajana tegutsevad Hindrek Pulk ja Markus Uuskari, meeskonnas mängivad eestlastest veel Keith Pupart, Johan Vahter, Alari Saar, Helar Jalg, Rauno Tamme, Ragnar Kalde, Kaspar Lest. Värvatud on ka mitmeid korralikul tasemel leegionäre nagu juba varasemast tuttav sidemängija Alexander Tusch Austriast. Teine side on Nikodem Krzysztof Wolanski Poolast. Lisaks tõmbavad Saaremaa särgi selga brasiillased Evandro Dias De Souza (nurgaründaja) ja Wennder Carlos Lopes (temporündaja) ning soomlane Sauli Sinkkonen (temporündaja).