Blokikurat! Robert Täht ühendab jõud maailma parima võrkpalluriga ja hakkab jahtima Meistrite liiga tiitlit

Tegu on maailma absoluutse tipuga. Mullu tuldi ülitugevas Itaalia meistriliigas esimeseks, tänavu kaotati finaalseeria 2:3 Civitanova Cucine Lubele. Itaalia karikasari on võidetud kahel viimasel hooajal. Meistrite liigas jõuti poolfinaali, kus jäädi alla Kaasani Zeniidile 2:3 ja 1:3. Nüüd tahetakse teha korrektiivid ja jõuda nii Itaalia kui ka Meistrite liiga tiitlini.



„Tunne on vägev!” kuulutas Täht rõõmsalt. „Allkirja panin juba kolm nädalat tagasi, seega tänaseks olen juba maha rahunenud. Aga kui see kõne tuli, siis pidin küll korraks istuma, võttis pea ringi käima küll. See on olnud mu suur unistus, võttis pea korra keerlema küll. See oli unistuse täitumine mitmes mõttes. Esiteks on Itaalias mängimine olnud mul alati üks eesmärkidest. Teiseks on nüüd võimalus see päris tippude tipp ära proovida. Ütlesin mänedžerile küll alguses, et andku ta mulle natuke aega mõtlemiseks, aga tegelikult olin oma peas kohe ära otsustanud, olin valmis lepingule alla kirjutama.”

Klubi suurimaks täheks on kahtlemata kuubalasest nurgaründaja Wilfredo León, keda peetakse maailma parimaks võrkpalluriks. Aastatel 2015-2018 aitas ta Kaasani Meistrite liiga võitjaks. Kui kuubalane klubist lahkus, oli õhus küsimus, kas võitmist jätkab Kaasan või Leon? Õige vastus: ei kumbki. Mõlemad jõudsid väga lähedale, Leoni ja Perugia teekond lõppes poolfinaalis, Kaasan jäi finaalis 1:3 alla Lubele.