BLOGI, VIDEOD JA FOTOD | Ladusalt mänginud TalTech koolitas Audentese verinoori tüdrukuid korralikult ja võitis karika

“Parim kohtunik-sekretär”

1. Mari Skuin

2. Birgit Stogov

3. Triin Peets

“Parim rannavõrkpalli kohtunik”

Mehis Merilaine

“Parim kohtunik-veteran”

Ivar Pilden

“Parim noorkohtunik”

Jaanika Unt

Enne mängu:

Algselt pidi TalTech/TradeHouse’i ja Audentese SG/Noortekoondise vaheline finaal mängitama detsembris Tartus, kuid kuna ühes võistkonnas avastati koroonaviirus, lükkus see edasi. Viirust põdesid kuus Audentese mängijat ja ka peatreener Andrei Ojamets, kes tänaseks on haiguse seljatanud. Tõenäoliselt on see jätnud siiski suure jälje nende vormile, pikka aega oli ju kogu treeningtöö suuremal või vähemal määral pausil.

Marko Meti tüüritav TalTech on finaalis ülisuur soosik ja Audentese võit oleks tõeline ime. Esiteks on TalTechis kogenud ja enda taset tõestanud koondislased, Audenteses vastukaaluks 16-18-aastased tulevikulootused. Teiseks koroonafaktor, mida juba kirjeldasime. Kolmandaks on põlvevigastuse tõttu hooaja lõpuni väljas Audentese sidemänija Helena Loos.

Samas korra on Audentes suutnud tänavu suurüllatuse valmistada, 14. novembril peetud ainsa omavahelise mängu võitis Noortekoondis 3:1 (-13, 23, 27, 20).

Igal juhul on tänane mäng huvitav ja ülevaatlik – pildi saab nii Eesti naiste võrkpalli olevikust kui ka tulevikust. Mäng jõuab huvilisteni Kanal12 otsepildis. Põhjalikku ülevaadet Audentese mängijatest saab lugeda siit.

Aasta parimate tiitlite jagamisel on üleval paeluv intriig, kui üle mitme-mitme aasta võib esikoha teenida Eestis palliv mängija. Nimelt rahvahääletusel sai esikoha koondises ladusalt mänginud Tartu Bigbanki nurgaründaja Albert Hurt. Täna selgub, mida arvasid treenerid ja ajakirjanikud: kas Hurt napsabki üllatuslikult tiitli mullu Itaalia tippklubis pallinud Robert Tähe, Prantsusmaa meistriks kroonitud Timo Tammemaa, Türgis kõvasti punkte toonud Oliver Venno, sügisel Meistrite liigas säranud Martti Juhkami ja teiste välismaal mängivate meeste ees? Üle pika aja on see valik väga ettearvamatu ja äärmiselt huvitav. Hurt kogus võrkpallisõpradelt 413, Juhkami 406 ja Täht 366 häält. Viimased neli aastat on pärjatud Tähte.