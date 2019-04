BLOGI | Teppani klubi sai Meistrite liiga poolfinaalis 10 000 silmapaari ees kindla kaotuse. Saaremaa alustas pronksiseeriat võidukalt

Eesti meistrivõistluste pronksiseerias võttis Saaremaa hoolimata ühest kaotatud geimist ikkagi suhteliselt kindla võidu. Rakvere meeskond oli servi vastuvõtul kindlam (55%- 45%), kuid rünnakule see ei kandunud (40%- 51%). Rauno Tamme tõi võitjatele 14 punkti, Siim Põlluäär 12 ja Mihkel Tanila 9. Kaotajate ridades kogus Taavi Nõmmistu 17 ja Andris Õunpuu 14 silma. STATISTIKA



Seeria peetakse kolme võiduni, järgmised kohtumised toimuvad reedel ja pühapäeval Kuressaares.

Võrkpalli Meistrite liiga

Märt Roosna: Kaasan vajas nüüd nelja geimpalli, kuid lõpuks sai oma tahtmise, 27:25 ning eduseis 2:1.

Märt Roosna: Ai-ai-ai! Vaat see on mäng! Kaasan oli teises geimis ees 24:23, kuid kaotas 24:26 ja seis viigis 1:1.

Märt Roosna: Kaasan võitis esimese geimi Perugia vastu 25:22.

Märt Roosna: Eestit otseselt puudutavad mängud on läbi, kuid õhtu tõeline maasikas Kaasan vs Perugia (ehk ka N'Gapeth vs Leon) on kohe algamas.

Märt Roosna: Saaremaa võidab neljanda geimi 25:19 ja kogu mängu 3:1.

Märt Roosna: Saaremaad lahutab pronksiseeria esimesest võidust neli punkti, eduseis on 21:17. Kaks järgmist mängu peetakse Kuressaares.

Märt Roosna: Rakveres käimas neljas geim, saarlased peal 16:14.

Märt Roosna: TÜ/Bigbank naiskond võitis kaotatud avageimi järel siiski Võru/Familat selgelt 3:1 naiste Eesti meistrivõistluste poolfinaalis.

Märt Roosna: Saaremaa juhib neljandas geimis 8:5. Ju poisid hakkasid kella vaatama, et kui asi viide geimi lasta, siis viimasele praamile ei jõuta.

Märt Roosna: Täpsustan ka väljendati "Teppan osales blokis". Naljaga pooleks võib öelda, et see oli nagu Ameerika jalgpallist kuulsaks saanud väljend "pool sack'i". Olukord oli selline, et Leali löödud pall lendas esiti vastu Teppani käsi, sealt põrkas vastu Belchatowi keskblokeerija käte vastu ning siis Lube poolele. Eestlane ühtegi punkti kirja ei saanud, tõsteid said kolm, maha löögid ei jäänud.

Märt Roosna: Saaremaa võitis Rakvere vastu geimi 25:14 ja juhib pronksimatši 2:1.

Märt Roosna: Juantorena löök lõpetab mängu, Lube võitis geimi 25:23, mängu 3:0 ja Belchatow on kordusmängu eel väga, väga, väga raskes seisus. Nad peavad võõrsil võitma selle dream teami vastu mängu 3:0 või 3:1 ja seejärel ka kuldse gimi. Üsnagi mission impossible.

Märt Roosna: Kaks rünnakut Juantorenalt ja Lubel on seisul 24:22 matšpallid...

Märt Roosna: 22:22. Teppan vahetati taas välja.

Märt Roosna: 21:21. Teppan on osaline blokis!

Märt Roosna: Belchatow taga 20:21, Teppan sai ühe tõste, paraku ei jäänud pall maha ja Lube kasutas kontrarünnaku ära.

Märt Roosna: Eduseisul 19:18 tehakse Belchatowis topeltvahetus ja Teppan tuleb platsile.

Märt Roosna: Kolmas geim: Skra on eduseisu maha mänginud ja on taga 15:16, Saaremaa ees 16:12.

Märt Roosna: Belchatow ees 11:8, poolakate eneseusk hakkab taastuma.

Märt Roosna: Kolmas geim: Saaremaa ees 8:4, Belchatow polegi seekord geimi alguses maas, juhivad hoopis 8:6.

Märt Roosna: Belchatowi rünnak kahe geimi järel 34%, samas 7 punkti toonud Wlazlyl 50% (teises geimis koguni 71%). Seega jätkab 2014. aasta MM-i MVP Wlazly kindlasti diagonaalründaja kohal ja meie mees saab ka järgmises geimis vaid korraks platsile. Teises geimis sai Teppan ka ühe tõste, kui maha pall ei jäänud.

Märt Roosna: Rakvere võitis teise geimi Saaremaa vastu 25:21 ja viigistas seisu 1:1-le. Lube võitis teise geimi 25:20 ja on ees 2:0.

Märt Roosna: Belchatow on vahe mänginud 20:22-le, Teppan ka platsil.

Märt Roosna: Popmani rünnaku järel Rakvere juba ees 22:18, Lube juhib Poolas 22:17.

Märt Roosna: Rakvere ees 20:18.

Märt Roosna: Teine geim: Rakvere ees 16:15. Viimase punkti tõi libero Alari Saar, kelle kehatõrje (õlaga?) lendas püüdmatult Saaremaa poolele. Statistikasse kirja see ei lähe, aga moraalne punkt kindlasti Saarele. Lube juhib Belchatowi vastu 18:10.

Märt Roosna: Teine geim: Lube jätkab võimsalt, juhtides 11:4. Rakveres jällegi võõrustajad peal 11:10.

Märt Roosna: Avageimi statistika on poolakate jaoks nutune: servi vastuvõtul jäädi alla (40% - 55%), rünnakul veel rohkem (32%-53%), serviässade osas pole midagi rääkida (0-5), blokkide osas oli seis samuti nutune (2-5). Wlazly viiest löögist jäi maha vaid üks.

Märt Roosna: Teine geim on alanud jälle nii, et Wlazly müttab platsil, Teppan ootab vahetusmängijate nurgas.

Märt Roosna: Küll aga võime üllatava sõnumi tuua Võrust, sealne Famila naiskond on Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria mängus võitnud Tartu Bigbanki naiste vastu avageimi 25:23.

Märt Roosna: Saaremaa juhib samuti 1:0, avageim võideti Rakvere vastu 25:17. Rakvere juhtis 14:12 ja lagunes seejärel täielikult.

Märt Roosna: Lube võitis Belchatowi vastu avageimi 25:14. Teppan sekkus vahetusest seisul 14:23, kuid palli puutuda ei saanud.

Märt Roosna: Teppan tuli platsile!

Märt Roosna: Eddie Rivera ässa järel on Saaremaa peal 21:15 ehk sealgi läheb avageim ilmselt soosikule.

Märt Roosna: Lube jätkab hirmsa servitulega, juhivad juba 22:11. Rakveres on saarlased ees 17:15. Põnevuse mõttes on Rakvere matšis ikka märksa rohkem vaadata.

Märt Roosna: Belchatow taga 6:17, Rakvere ees 14:12.

Märt Roosna: Samal ajal Rakveres on seis viigis 9:9.

Märt Roosna: Asi läheb järjest hullemaks, Belchatow on juba taga 2:11!

Märt Roosna: Belchatow on jäänud avageimis kohe taha 0:4.

Märt Roosna: Nagu me ennustasime, Teppan alustab kohtumist vahetusmehena.

Märt Roosna: Huvitav fakt: kihlveokontorid peavad Lubet täna suuremaks soosikuks kui Saaremaad. Belchatowi võidukoefitsent on 4,7, Lubel 1,16, samas Rakvere võit toob panustajale raha tagasi 3,2-kordselt, Saaremaa võit jälle 1,3-kordselt. Ehk meil peaksid mõlemad mängus olema väga selged soosikud.

Märt Roosna: Tervist, head võrkpallisõbrad!