BLOGI | Saaremaa näpistas tippklubi, kuid Milano ässad pääsesid poolfinaali. Pupart: kaotasime väärikalt, olen rahul

Eilset avamängu valitses Itaalia klubi kindlalt, geimides loovutati võõrustajatele 21, 18 ja 23 punkti. Edasipääsuks vajaks Saaremaa väikest imet – täna tuleks võita 3:0 või 3:1 ning seejärel tuleb enda kasuks kallutada ka kuldne geim.

Poolfinaalis seevastu läheks kõvasti kergemaks. Vastaseks tuleks ilmselt Lissaboni Sporting, mis avamängus alistas Budapesti Penzügyöri 3 : 2 ja vormistab täna suure tõenäosusega kodusaalis edasipääsu. Sporting paistab silma väga kõrges heas tipptasemel mängida suutvate vanameistritega.

Diagonaalründaja rolli täidab seal kuubalane Angel Dennis Diaz, kellel on vanust juba 42 aastat. Veel märkimisväärsem on sidemängija Luis Miguel Barbosa Maia. Tema peab 23. aprillil juba oma 49. sünnipäeva. Kõnekas on ka fakt, et Maia lõi rannavolles kaasa ka 1996. aasta Atlanta olümpial koos tänaseks ammuilma mängimise lõpetanud Avo Keele ja Kaido Kreeniga. Mõlemad on klubis selged põhimehed, Budapesti vastu tagus Dennis koguni 20 punkti (rünnak 54%).

Teises poolfinaalis kohtuvad prantslaste Rennes’i Volley35 ja türklaste Ankara Spor Toto.



Saaremaa VK - Milano Powervolley 18:25. Uuskari rünnak auti ja mäng on läbi. Milano võitis kordusmängu 3:1. Täieliselt vägev mäng oli, tugevam võitis. 18:24. Uuskari! 17:24. 16:24. Clevenoti rünnak. 16:23. Uuskari blokist auti. Kalmazidis on vahetusmängijad platsile pannud, annab neile võimaluse. 15:23. Tamme eksib rünnakul. 15:22. Clevenot blokist auti. 15:21. Clevenot demonstreerib taas on kavalust rünnakul ja head platsinägemist. 15:20. Nimiri rünnak. 15:19. Nimir eksib rünnakul. 14:19. Pupart lööb palli vastu antenni. 14:18. Gironi rünnak. 14:17. Puparti rünnak. 13:17. Pupart! 12:17. Mängu ja võitlust on jätkuvalt. Nimir tuli ka platsile tagasi, ju hakkas pingil istudes külm ja ta ei tahtnud haigestuda. 12:16. Kozamernik pidurdas Treiali rünnaku. 12:15. Jimenez servib võrku. 12:14. Milanole vilistati neli puudet. 11:14. Petric. 11:13. Jimenez jõuga läbi kolmese bloki. 10:13. 10:12. Maciel! Vastaste auks peab ütlema, et ehkki edasipääs on selge, pingutatakse täiega edasi ja võideldakse kaitses. 9:12. Grahamilt äss. 8:12. Gironi serviäss. 8:11. Jimenez auti. 8:10. Pupart blokist auti. 7:10. Caics eksib servil. 7:9. Macieli rünnak. 6:9. Clevenot. Meie poolel on Artis Caics platsile pääsenud. 6:8. 6:7. Petric eksib servil. 5:7. Izzo hanitab. 5:6. 4:5. Jimenez auti. 4:4. Treial blokki. 4:3. Jimenez blokki. Siiski on vastased teinud veel ühe vahetuse, sisse on tulnud teine side Izzo. 4:2. Clevenot eksib servil. 3:2. 3:1. 1:1. Milano on lubanud Nimiri pingile - töö on tehtud, edasipääs käes.Samas rohkem vahetusi tehtud pole. Saaremaa jätkab põhimeestega. 1:0. 21:25. Petric lööb serviässa ja ehkki kohtumine jätkub, juubeldavad vastased: poolfinaali koht on käes. Milano juhib 2:1. 21:24. Petric blokist auti ja oleme jõudnud edasipääsu-pallini. 21:23. Nimir tulistab veel ühe servi võrku. Neid vigu on tal täna ikka väga palju. 20:23. Maciel saab rünnata, kuid teeb vea. Uuskari tuleb blokki. 20:22. Milano serviviga. 19:22. Petric. 19:21. Jimenez nurgast. 18:21. Jube lihtne on mängida, kui meeskonnas on Nimir - viska mingi sööt tema poole teele ja juba ongi pall maas. Jimenez tuleb tagasi. 18:20. Pupart! 17:20. Tõste Grahamile ei klapi ja Nimir lööb palli maha. 17:19. Clevenot. Mäng on kestnud juba kauem kui eilne. Jalg asendab Jimenezt. 17:18. Pupart blokist auti. 16:18. Puparti löök ei jää maha, Nimir ei eksi. 16:17. Jimenez ei saa servi kätte. 16:16. Nimir. 16:15. Treial leiab hea rünnakulahenduse. 15:15. Petric. 15:14. Nimiri serv võrku. 14:14. Macieli serviviga. 14:13. Maciel lahendab "surnud palli". Ehk kõrge tõste ja kolmene blokk ees. 13:13. Nimiri rünnak. Pupartil on käed all, kuid jätku ei tule. 13:12. Jimenez! Möll saalis on kõva. 12:12. Jimenez, Pupartilt imeline kaitsevõte, päris kung fu liigutus! 11:12. 11:11. Jimenez! 10:11. Nimir. 10:10. Viik! Maciel punkti autoriks. 9:10. Grahami rünnak, millele eelnes Vahterilt kolm päästmist. Vägev! 8:10. Nimir nurgast. 8:9. Pupart lööb kolmesest blokist auti. 7:9. Kozamernik. 7:8. Magus maasikas! Pupart blokeerib üksinda Nimiri. 6:8. Nimiri serv võrku. 5:8. Nimiri pommserv, Pupart ei saa kätte. 5:7. Maciel auti. 5:6. Maciel eksib servil. 5:5. Jimenez nurgast. 4:5. Petrici rünnak. 4:4. Treiali blokk! 3:4. Milano serviviga. 2:4. Jimenez auti. 2:3. Nimir. 2:2. 1:2. Puparti rünnak. 0:2. Halb eksimus, Graham tulistab tühja võrgu pealt auti. 0:1. Clevenot blokist auti. Nüüd on edasipääsu lootus muutunud väga minimaalseks, selleks peaks Saaremaa võitma kolm geimi järjest (sh kuldne geim). Algab kolmas geim. 22:25. Servima tulnud Rauno Tamme eksib. Seis viigis 1:1. 22:24. Treial keskelt! 21:24. Nimir raiub palli Puparti käte vahelt läbi. 21:23. Gigeri hanitus. 20:23. Nimiri rünnak. Saarlased pole vilega rahul, aga vaidlus - nagu ikka - ei muuda midagi. Nii jääb. 20:22. Okolic. 20:21. Ja tuleb äss! Maciel teeb asja põnevaks selles geimis. 19:21. Treial keskelt. Maciel läheb servima... 18:21. Graham eksib servil. 18:20. 17:20. Jimeneze ühene blokk Nimirile peavalu ei valmista. 17:19. Gigeri ja Grahami koostöö toimib rünnakul laitmatult. 16:19. Kozamernik sulustab Macieli ja vaigistab Kuressaare halli hetkeks. 16:18. 16:17. Nimir eksib servil. Kolmas pallinguviga tal selles geimis. 15:17. Kozamernik keskelt. 15:16. Clevenot eksib servil ja Saaremaa püsib hagijana Milano kannul. 14:16. Petric. 14:15. Maciel auti. 14:14. Viik! Jimenezelt hea serv ja Nimir rammib palli võrku. 13:14. Gironi serv läheb pikaks. 12:14. Nimiri rünnak. Taas sitke kaitse saarlastelt, taas säras Maciel palli päästes. Tõesti on hea ja eriline mäng. 12:13. Ja Maciel kütab serviässa! Kui me selle mängu võidame, siis võiks Kersti Kaljulaid talle küll ordeni anda. 11:13. Sbertoli astub servides joonele. Nüüd kütetakse täistuuridel, tagasi ei hoita. 10:13. Punkt küll vastastele, aga Saaremaa kaitse oli vägev - Pupart päästis palli ja libises suure hooga vastu reklaamplakatit. 10:12. Grahami blokk! 9:12. Kozamernik keskelt. 9:11. Nimir auti. 8:11. Nimir lammutab. 8:10. Gigeri serviviga. 8:9. Nimir eksib servil. 7:9. Treial eksib servil. 7:8. Treiali serv on hea, palli lendab Petrici kätelt publikusse. Äss! 6:8. Maciel! 5:8. Petrici rünnak. 5:7. Gironi eksib servil. 4:7. Maciel auti. 4:6. Macieli serviviga. 4:5. Sbertoli eksib servil. 3:5. Jimenez Nimiri blokki. Üks mees tahab ise ära otsustada. 3:4. Nimir blokist auti. 3:3. Kozamernik eksib servil. 2:3. Nimiri pommrünnak. 2:2. Graham! 1:2. Giger eksib servil. 1:1. Nimiri serviviga. 0:1. Ja algab see Nimiri jõhkra serviässaga. Pupart on võimetu. Teine geim algab. 25:21. Super! Maciel sulustab Nimiri rünnaku ja Saaremaa juhib 1:0! 24:21. Nimir auti. 23:21. Maciel! 22:21. Nimir nurgast. 22:20. Jalg saab keha ette Clevenoti rünnakule, kuid pall lendab siiski auti. 22:19. Maciel! Meie brasiillane on teist päeva järjest hoos. Helar Jalg tuleb servima. 21:19. Jimenez eksib samuti pallingul. Nüüd ei tohi ära väristada. 21:18. Kozamernik auti. 20:18. Petric blokist auti. 20:17. Jimenez osavalt blokist auti. 19:17. Valus! Maciel rammib ühesesse blokki. Pall oli ilusti ees... 19:16. Nimir blokist auti. 19:15. Clevenoti serviviga. 18:15. Nimir nurgast. Vend lööb nii kõrgelt, et blokki peaks hüppama redeli pealt. 18:14. Nimri auti. Vaidlust on, aga kohtunik on kindel. 17:14. Vastuvõtt läheb pikaks ja pall tuleb kiirelt tagasi. 17:13. Maciel teeb ülepalli. Oli hea võimalus veel edu suurendada. 17:12. Gigeri äss! 16:12. Jimenez! 15:12. Nimiri rünnak. Tema toob oma punktid nagunii ära. 15:11. Maciel nurgast. 14:11. Pupartil on kahene blokk ees ja pall põrkab meie poolele maha. 14:10. 14:9. Nüüd vilistati Vahterilt tehniline viga - et oli palli päästes võrgus. Kahtlane. 14:8. Jimenez sserviäss - võrgutripsust otse maha! 13:8. Pupart paneb Nimiri kinni blokis! Võtke välja! 12:8. Milano serviviga. 11:8. Treial lööb ühesesse blokki. 11:7. Nimiri rünnak. 11:6. Maciel eksib servil. Tema suurepärane seeria saab läbi. 11:5. Gigerilt blokk! 10:5. Maciel serviäss! 9:5. 8:5. Macielilt äss! 7:5. Jimeneze blokk. Saaremaa usub täna rohkem, et võib võita. Hea algus. Kusjuures nüüd vaatan, et rahvast polegi vist vähem kui eile. 6:5. Nimiri serv auti. 5:5. Nimiri rünnak. 5:4. Clevenot eksib servil. 4:4. Graham toksab blokki, aga julgestust ei ole. 4:3. Nimiri rünnak. 4:2. Jimenez nurgast. 3:2. Petric auti. 2:2. Pupart. 1:2. Gironi serviäss. 1:1. Giger eksib servil. 1:0. Hea kaitse Pupartilt ja Graham toob punkti. Läheb lahti! Tundub, et vastased alustavad kolme nurgaründajaga. Platsil on nii Petric, Clevenot kui ka Fabrizio Gironi. Uue mehena on platsil ka temporündaja Jan Kozamernik. Saaremaa alustab samas koosseisus nagu eile. Näis, kas treenerid koosseisu osas muutusi teinud. Teisel päeval on tribüünidel huvilisi mõnevõrra vähem. Avapäeval oli pealtvaatajaid 1370. Tundub, et tänane peaküsimus on, kas Saaremaa saab Milanolt geimi kätte. Mida huvilised arvavad? Tere taas Kuressaarest! Jätkame tänagi võrkpallilainel, ees seisab teine vaatus sarjast Saaremaa vs Milano. https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/milano-pohipommitaja-euromangust-elu-parimast-otsusest-ja-saarlaste-sitkusest?id=89132763 23:25. Tõste läheb ettearvatult Nimirile ja too lööb blokist auti. Milano on võitnud 3:0. Loodame, et homne kordusmäng on pikem. 23:24. Vastaste ridades on vastuvõtul segadus ja Pupart lööb üle tulnud palli kohe maha! 22:24. Milano annab punkti serviveast. Aga nüüd on vaja ise teha, pallima läheb Giger... 21:24. Clevenot hanitab väga hästi. 21:23. Petric lööb palli maha. 21:22. Petric auti ja saal elavneb: kas läheb veel mänguks? Helar Jalg asendab Jimenezt. 20:22. 19:22. Nimiri rünnak. 19:21. Jimenez nurgast. 18:21. Okolic keskelt. 18:20. Milano serviviga. 17:20. Nimir. See mees on nagu loodusõnnetus, midagi pole teha. 17:19. Sbertoli serviviga. 16:19. Jimenez auti ja hakkab see mäng käest libisema. Kalmazidis võtab aja. 16:18. Macieli rünnak. 15:18. Clevenot ründab. 15:17. Petrici serv auti. 14:17. Treiali serv võrku. 14:16. Pupart lööb palli maha. 13:16. Petrici rünnak. 13:15. Jimenez nurgast. 12:15. Ja hakkab taas Milano geimi keskelt eest ära minema. 12:14. Jimenez auti. 12:13. Maciel võrku. 12:12. 11:12. Okolici rünnak. 11:11. Maciel viigistab. 10:11. Sbertoli serviäss. 10:10. Okolic keskelt. 10:9. Jimenez ründab, hea julgestus eelnevalt võrgu all Pupartilt. 9:9. Pupart! Ilus ühene blokk Clevenoti vastu. 8:9. Maciel auti. Kui ka oli blokipuude, siis kohtunikud seda ei näinud. 8:8. Clevenot ründab ja meie edu on sulanud. 8:7. Clevenot hanitab. 8:6. Puparti blokk. 7:6. Petric eksib servil. 6:6. Nimir kaitseb ja Nimir ründab. 6:5. Milano hädas Treiali pallinguga, aga toovad palli ära ja Nimir kõmmutab kohe maha. 6:4. Treialilt äss! 5:4. Treial sulustab Petrici. Saaremaa peal. Avageimis oli viimane edu 7:6, teises 11:10. No võiks nüüd kaugem mängus olla. 4:4. Jimenez eksib servil. 4:3. Jimenez lööb ässa! 3:3. Nimir päästab jalaga, Nimir blokeerib ühe käega... Aga lõpuks saab Jimenez palli maha. 2:3. Petric nurgast. 2:2. Clevenot eksib servil. 1:2. Õnn soosib tugevamaid, Clevenoti sevriäss võrgupuutest. 1:1. 1:0. Kolmas geim on alanud Grahami röögatusega, millele eelnes tema löök. 18:25. Nimir haamerdab palli põrandasse ja Milano juhib 2:0. Teine geim oli selgelt ühepoolsem. Maciel säras ja üritas, kuid teistelt ei tulnud piisavalt toetust, Powervolley hakkas lajatama järjest tugevamaid serve ja meie vastuvõtt kärises. 18:24. Päris ilus ja ülbe löök Macielilt, Nimiri blokist auti. 17:24. Gigeri serviviga. 17:23. Clevenot eksib pallingul. 16:23. Okolic keskelt. 16:22. Saare tõste jääb küll väga kaugele, kuid Maciel suudab selle nelja meetri pealt maha lüüa. 15:22. Ja Sbertoli tulistab Tamme vastu serviässa. Tamme on vahetanud välja Jimeneze. 15:21. Aga Saaremaa patustab serviveaga. 15:20. Giger saab käed Nimiri rünnakule ette. 14:20. 14:19. Jah. Vaatame ja veendume selles, mida teadsime varemgi: vastased on paganama head. Nimiri rünnak. 14:18. Aga klassi on ka Jimenezel ja ta lööb palli maha. 13:18. Ja veel ühe. Klassivahe hakkab teravamalt välja lööma. 13:17. Petric lööb serviässa. Vabandust, 13:16. 13:15. Nimiri rünnak. 13:15. Nimiri serviviga. 12:15. Nimir toob punkti juurde serviga, saarlased kolme puutega palli tagasi toimetada ei suuda. Ioannis Kalmazidis võtab timeouti. 12:14. Nimir - võimsalt ja pidurdamatult. 12:13. Maciel! Saab jagu kahesest blokist. 11:13. Osavad on need Milano mehed, nüüd tegi nõtke rannalöögi Petric. 11:12. Puparti rünnak maha ei jää ja vastus tuleb kiirelt. 11:11. Suurepärane serv Gigerilt, kuid Milano toob väljaku äärest palli ära ja Nimir lahendab osavalt olukorra. 11:10. Macieli rünnak. Üks mees on nüüd Saaremaad vedama hakanud. 10:10. Treiali serv on pikk. 10:9. Macieli rünnak. 9:9. 9:8. Alletti serv auti. 8:8. Okolic tuleb nüüd tulekahjut kustutama ja paneb Macieli blokiga kinni. 8:7. Clevenoti rünnak. 8:6. Macieli rünnak blokist auti. Ilus! 7:6. Teine otsa! Väljaku ääres lastakse tossu ja on ilmselge, et see mees põleb. 6:6. Macieli serviäss ristnurka tõmbab rahva käima. 5:6. Petric teeb kaks puudet. 4:6. Petric kütab serviässa ja see läheb statistikas Saare arvele. 4:5. Treial ei taba rünnates hästi palli ja see lendab napilt auti. 4:4. Petric kavaldab bloki üle ja poetab palli väljaku keskele. 4:3. Macieli rünnak. 3:3. Graham viigistab. 2:3. Petric nurgast, Saar ei saanud Nimiri pommservi kätte. 2:2. 2:1. Nimir auti. 1:1. 0:1. Okolici rünnak. Teine geim algas. Nimir 7 punkti, rünnak 9/7. Saaremaa poolelt on Maciel ja Jimenez toonud 5 punkti. 21:25. Okolici temporünnak lõpetab geimi. Milano juhib 1:0. Häbeneda polnud avageimis meil midagi, saime vastu küll, aga päris küüsi taha ei saadud ja väga põnevaks ei läinud. 21:24. Puparti rünnak. 20:24. Clevenot nurgast. 20:23. Jimenez lõpetab pika pallivahetuse. Eelmises olukorras tegi sidemängija kohale sattunud Uuskari kaks puudet. 19:23. 19:22. Nimiri serv võrku. 18:22. Nimiri rünnak. 18:21. Grahami rünnak. 17:21. Graham auti. 17:20. Nimiril pole Jimeneze blokiga probleeme. 17:19. Petric auti. 16:19. Petric lajatab palli maha. Kas Milano läheb geimi lõpus oma teed? 16:18. Nimir mängib meie bloki üle. 16:17. Sbertoli eksib servil. 15:17. Hea serv Treialilt, kuid Nimir lahendab keerulise olukorra. 15:16. Maciel blokist auti. Tahtmist on tal küll täna kõvasti. 14:16. Pupart lööb blokki. 14:15. Jimenez nurgast. 13:15. Macieli serviviga. 13:14. Treiali blokk! 12:14. Blokk! Maciel saab Petricile käed ette. 11:14. Nimir teeb nüüd kõva paugu asemel kerge toksu ja pall on blokist audis. Osav vana. 11:13. Maciel toob punkti. 10:13. Petrici rünnak. Jimenez oli vastuvõtul hädas. 10:12. Macielil on ees kolmene blokk ja paraku lööb ta palli auti. 10:11. Clevenot serv auti. 9:11. Gigeri serviviga. 9:10. Graham paikab oma eksimuse, pannes üksinda Okolici kinni. 8:10. Jimeneze rünnak. 7:10. Sbertoli serviäss. 7:9. Graham võrku. 7:8. Suurepärane kaitse Milanolt, Macieli rünnak ei jää maha ja kontrapall lahendatakse. 7:7. Clevenot sulustab Jimenezi tagaliini rünnaku. 7:6. Treial eksib servil. 7:5. Maciel saab kohe uue võimaluse ja lööb blokist auti. 6:5. Maciel pandi blokiga kinni. 6:4. Jimenez eksib servil. 6:3. Alletti keskelt auti. 5:3. Treial saab blokis käed vahele ja Pupart sudib palli maha. 4:3. Jimenez nurgast. Siiani on serv meil kenasti käes. 3:3. Nimir blokist auti. 3:2. Pupart saab kätte Nimiri pommservi ja Jimenez lööb palli maha. 2:2. Okolici äbarik löök jääb maha. 2:1. Graham keskelt. 1:1. Nimiri rünnak. Seda nime tuleb täna veel palju kasutada. 1:0. Maciel blokeerib Nimiri löögi! Vägev algus. Milanol tulevad platsile Riccardo Sbertoli, Nimir Abdel-Aziz, Nemanja Petric, Trevor Clevenot, Aimone Alletti, Aleksandar Okolic ning libero Nicola Pesaresi. Ehk siiski kaks temporündajat. Kätlemine. Nii nagu ikka, ei mingit hirmu viiruse ees. Ja läheb mänguks! Otsatribüün on siiski mängu alguseks tühjavõitu, seega täismaja ei tule, koroonahirm on ilmselt siiski mõned huvilised koju jätnud. Saaremaa mehed on kõik rivis ja algkoosseis ilmselt ootuspärane: Reto Giger, Daniel Maciel, Keith Pupart, Javier Jimenez, Henri Treial, Beau Graham ning liberod Alari Saar ja Johan Vahter. Milano koosseis saab ka õige pea selgeks. Tallinna toimetusest anti mulle kätte töökäsk uurida, kui palju on murelikke näomaskidega inimesi. Jalutasin ringi, aga ühtegi sellist silma ei hakanud. Kui kedagi lohutab, siis praami peal üks oli. Perugia sai Meistrite liiga veerandfinaali avamängus Novõi Urengoi Fakeli üle 3:1 võidu, Robert Täht pääses väljakule vaid üheks serviks, mis tal õnnestus väljakule lüüa. Tundub, et koroonapaanika ei ole Kuressaarde jõudnud. Juba tund aega enne kohtumise algust on pool saali täis. Vägev! Tervitused Kuressaarest! Rindeteated räägivad, et Perugia juhib Meistrite liiga veerandfinaalis Novõi Urengoi Fakeli vastu 2:0, Robert Täht pole mänguaega teeninud.