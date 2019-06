BLOGI | Korralik äratuskell - võrkpallikoondis sai enne finaalturniiri kuiva kaotuse. Kõik edasipääsejad selged!

Meeskonna peatreener Gheorghe Cretu ütles, et viimases alagrupimängus loodab ta mängijatelt keskendunud tegutsemist. "See mäng on viimaseks kontrolliks enne järgmisel nädalal toimuvat Final Four´i, seetõttu ootan, et tegutseme väga keskendunult. Tahan, et mänguline rütm paraneks ja suudaksime kodupublikule näidata paremat võrkpalli kui viimases kohtumises võõrsil," sõnas Cretu. Eesti meeskonna koosseisu avalikustavad treenerid mängupäeval.

Rahvusmeeskonna koosseis laagris: Oliver Venno, Renee Teppan, Hindrek Pulk, Kert Toobal, Robert Viiber, Markkus Keel, Henri Treial, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Andri Aganits, Mart Naaber, Kristo Kollo, Robert Täht, Andrus Raadik, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Silver Maar. Peatreener Gheorghe Crețu, abitreener Rainer Vassiljev, statistik Alar Rikberg, mänedžer Robin Ristmäe, ÜKE-treener Mirko Fasini, füsioterapeut Gardo Maruste.

Juba järgmisel nädalal, 21.-22. juunil toimub Tallinnas Saku Suurhallis meeste Kuldliiga finaalturniir, kuhu pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagas ka korraldajana Eesti.

B-alagrupist on nelja parema sekka pääsu kindlustanud Holland, kellele Eesti viimati võõrsil 0:3 kaotas. Hollandil on alagrupi liidrina neli võitu ja 10 punkti. Hispaanial on teisena kaks võitu ja 8 punkti ning Horvaatial kolmandana samuti kaks võitu ja 8 punkti. Eestil on kahe võidu juures kogutud 4 punkti.

Tallinnas toimuval Final Fouril mängib ka Türgi koondis, kes on kindlustanud võidu A-alagrupis. Viimase edasipääseja selgitavad nädalavahetusel C-alagruppi kuuluvad Valgevene ja Ukraina. Poolfinaalide paarid loositakse esmaspäeval.

Finaalturniiri poolfinaalid peetakse reedel, 21. juunil, 22. juunil toimuvad pronksimatš ja finaal. Mõlemal päeval on mängude algusajad 16.00 ja 19.00. Eesti meeskond mängib 21. juunil teises poolfinaalis, mis algab 19.00.

Naiste koondis kohtub laupäeval Hõbeliiga viimases alagrupimängus Portugaliga, kes on B-alagrupis kolmandal kohal ühe võidu ja kolme kaotusega. Eesti seni ainus võit alagrupiturniiril saadi Portugali vastu võõrsil, kui vastasest oldi üle 3:2. Grupi liider on Sloveenia, kel on neli võitu ja 13 punkti. Kreekal on teisena neli võitu ja 12 punkti.

Rahvusnaiskonna koosseis mänguks Portugaliga: Julija Mõnnakmäe, Jade Šadeiko, Kaisa Bahmatšev, Kristel Moor, Nette Peit, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Ingrid Kiisk, Hanna Pajula, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Eliisa Peit, Mari Arak, Kristi Nõlvak. Peatreener Andrei Ojamets, abitreenerid Marko Mett ja Oliver Lüütsepp, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson, füsioterapeut Madis Arumäe.

Loe veel

Naiste Hõbeliigas mängivad edasipääsu nimel Kuldliigasse kahe alagrupi võitjad kodus-võõrsil süsteemis. A-alagrupis on esikohal neli võitu ja 11 punkti kogunud Iisrael, Rumeenia on teine nelja võidu ja 10 punktiga.