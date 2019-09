BLOGI JA FOTOD | Võrkpallikoondis pidi valusal moel tunnistama maailma tippmeeskonna paremust, lisavaatus võideti

Kaotuse tegi valusaks see, et visalt võidelnud Eesti juhtis neljandas geimis veel 23:18. Siis tekkisid probleemid servi vastuvõtul ega saadud seetõttu ka rünnakul palli maha lüüa. Ehkki Eesti jõudis kolme geimpallini, ei suudetud neid realiseerida ja maailma absoluutsesse tippu kuuluva Tsvetan Sokolovi serviäss pani kohtumisele punkti.

Avageimis hirmsa servitule alla jäänud Eesti suutis teises geimis mängus püsida ja selle ka võita, ehkki Bulgaaria rünnakuresultatiivsus oli teises geimis 70%.

"Tähtis on see, et leidsime end pärast esimest geimi ja mängisime nendega samal tasemel. Olin seetõttu alguses endast väljas. Okei, nad alustasid uskumatult hea serviga, teadsime, et nad on agressiivsed, kuid me andsime neile ka ise punkte, mida nad ei väärinud," rääkis Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu. "Kui vastane nõnda mängib, siis tuleb nutikas olla, et nende kannul püsida. Teises geimis nad nii enam ei servinud ja meil tekkis võimalus neid kinni püüda."

"Okei, meil oli võimalus neljandat geimi lõpetada, aga tahtsime näha, kuidas juunior (neljandas geimis Rait Rikbergi asemel sisse vahetatud Silver Maar – M. R.) väljakul tegutseb. Ta tegi head tööd," jätkas Cretu, kes seisul 23:22 asendas Maari uuesti Rikbergiga. "See polnud Silveri viga, et me ei saanud palli maha, kuid vastuvõtt oli jah siiski väljapool kolme meetrit. Aga nüüd teame, et ta suudab mängida, see on tähtis kõigile. Kõige tähtsam on nüüd tervelt Tallinnast EM-ile jõuda."