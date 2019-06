BLOGI - JA FOTOD | Vägev võit! Eesti võrkpallikoondis surus MM-i kaheksanda meeskonna dramaatilises mängus selili

Rahvusmeeskond on Kuldliiga B-alagrupis pidanud kaks mängu, viimati jäädi 1:3 alla Horvaatiale, enne seda kaotati Hispaaniale 0:3. Alagrupi liider on 4 punktiga Holland, sama palju punkte on ka Horvaatial ja Hispaanial, Eesti jätkab võiduta. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liitusid meeskonnaga täna. Tänases mängus neist keegi veel kaasa ei tee.

Peatreener Gheorghe Crețu sõnul on Hollandi näol tegu seni tugevaima vastasega. "Neil on kohal kõik staarid peale ühe ja mõistagi on Holland väga hea meeskond, kes riskib servil palju. Meie püüame oma mängus parandada detaile, mis kahes esimeses kohtumises ei õnnestunud, kindlasti vajame rohkem agressiivsust servil. Loodan, et Tartu publik leiab tee saali ja meie anname endast kõik, et esimene võit oma fännide silme all kätte saada," ütles juhendaja.

Ka sügisesel EM-finaalturniiril kuuluvad Eesti ja Holland ühte alagruppi.

Naiskond kohtub pühapäeval kell 17.00 Sloveeniaga, kellele võõrsil jäädi alla 0:3. Seejärel alistati Portugal samuti võõrsil 3:2. Peale kahte esimest vooru on Sloveenial 6, Kreekal 3, Eestil 2 ja Portugalil 1 punkt.

Peatreener Andrei Ojamets ütles, et niigi tugev Sloveenia on pärast avamängu oma ridu veelgi tugevdanud. "Esimeses mängus puudus neil üks põhimängija, diagonaalründaja, kes nüüd samuti olemas on. Viimati alistasid nad võõrsil Kreeka 3:0 ja kui me seda videot nägime, siis pole midagi imestada - Sloveenia on läinud veel kõvemaks. Selge see, et meie oleme samuti nüüd enesekindlamad ja tahaksime paremini mängida vaatamata sellele, et vastane on tugevamaks läinud. Parandamisruumi meil jagub, eelkõige servi ohtlikkuse poole pealt. Vaatamata sellele, et nende servi vastuvõtt pole väga hea, on neil väga kvaliteetne sidemängija ja piisavalt võimsad ründajad nurkades. Lihtsat mängu kindlasti ei tule," kommenteeris peatreener.