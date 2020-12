BLOGI JA FOTOD | Supermängu teinud Oliver Orav vedas Tallinna Selveri karikavõiduni

Avageimi võitsid võõrustajad 25:21. Teine geim kuulus aga Selverile 25:20, millega viigistati seis. Seejärel läks Selver juba oma teed. Kolmandas geimis loovutasid külalised 18 punkti, tasavägise neljanda geimi kallutasid Selveri mehed enda kasuks 25:23.

Selveri võidule pani aluse Oliver Orav, kes tõi lõpuks üleplatsimehena 26 punkti (+19), mängu jooksul samuti väga heasse hoogu sattunud Andrus Raadik lisas 20 (+12), kolmanda geimi vägeva serviseerijaga lõpetanud Renee Teppan 13 (+5), Marx Aru 8 (+7) ja Mihkel Varblane 6 (+2). Võidukaid vägesid dirigeeris sidemängija Renet Vanker.

Tartu resultatiivseimad olid Märt Tammearu 15 (+8), Siim Põlluäär 13 (+6) ja Alex Saaremaa 13 (+10) punktiga.

Viimati võitis Selver karikasarja aastal 2011.

ENNE MÄNGU:

Tallinna Selver on saanud mängumootori hästi käima, võidetud on üheksa matši järjest (sh kolm korda Saaremaad ja kaks korda Pärnut). Teel karikafinaali alistas Selver veerandfinaalis pärast kaotatud avakohtumist kuldse geimi abil Pärnu, seejärel oldi poolfinaalis kahel korral selgelt üle Saaremaast. Tartu tabelipool oli oluliselt lihtsam, üle on mängitud esiliiga meeskond LotusTimber/Neemeco ja TalTech.

Balti liigas läksid võistkonnad omavahel viimati vastamisi septembris Tallinnas ja siis sai Bigbank võidu 3:2.

Selver on karikavõitjaks tulnud 6 korda (2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011), Tartu Bigbank 3 (2005, 2008, 2019).

Võrkpalli karikafinaal 23:25. Raadiku rünnak ja Selver on karikavõitja! Tubli võitlus ka Tartu poolelt, aga täna oli Selver siiski üsna selgelt parem. 23:24. Raadik blokist auti. Matšpallid. Teppan servib... 23:23. Toobal toidab taas Saaremaad ja pall on maas. 22:23. Raadik ei värista - pall maha! 22:22. Hurt viigistab! 21:22. Orav teeb Jordanit - sisuliselt tonkab ehk ülikõrgelt hanitab jõuga maha. 21:21. Tammearu viigistab! Milline närvide mäng! Kes peab vastu, kes murdub? 20:21. Hurt tagaliinist. 19:21. Põlluäär serv lendab võrku. 19:20. Tammearu rünnak. 18:20. Tammearu nurgast. 17:20. Serviäss Varblaseltki! 17:19. Raadikult vägev kaitsemäng ja Oravalt rünnak. 17:18. Kollo serviviga - astus joonele. 16:18. Raadik nurgast. 16:17. Tammearu lööb ära ja vahe jälle minimaalne. 15:17. Teppani serviviga. 14:17. Raadiku rünnak. Tartul hakkab õlekõrsi vähemaks jääma. 14:16. 14:14. 13:14. Hurt blokist auti. 12:14. Teppan kavaldab, hani toidab. 12:13. Tammearu tagantliinist. 11:13. Ja veel ühe! Orav teeb, mis tahab täna. 11:12. Orav lööb serviässa! 11:11. Raadiku blokk! 11:10. Orav! 11:9. Hurt! Taas Tammearult hea serv. Vassiljevi timeout. 10:9. Põlluääre rünnak, hea serviseeria mängijalt numbriga 4+... Märt Tammearult! 9:9. Teppan auti. 8:9. Tammearult ilus pettelöök. 7:9. Aru sätib Soole bloki ette. 7:8. Tammearu auti. 7:7. Soo ei taba palli. 7:6. Aru keskelt. 7:5. Vägev löök Oravalt, aga auti. 6:5. 5:5. Varblase serviviga. 4:5. Orav, 4:4. Raadiku serviviga. 3:4. Raadikult serviäss ja väga kuri pilk teisele poole võrku. 3:3. 3:2. Saaremaa keskelt. Neljas geim on alanud, seis 2:2. Tervitame Õhtulehte! 18:25. Internet kadus vahepeal ära - lühidalt kokku võttes kuulus geimi lõpp täielikult Teppanile, kes peksis Tartu vastuvõtu serviga puruks ja realiseeris ise matšpalli. 18:23. Teppani servikuul - äss! Tartu võtab nelja mehega vastu... 18:23. Teppani servikuul - äss! Tartu võtab nelja mehega vastu... 18:23. Teppani servikuul - äss! Tartu võtab nelja mehega vastu... 18:22. Bigbank on nüüd hädas Raadiku pidurdamisega, taas rünnak. 18:21. Põlluääre rünnak. 17:21. Raadiku rünnak. 17:20. Kaibald pikalt auti. 17:19. Teppan blokist auti. 17:18. Nüüd serv käes ja Saaremaa sokutab palli Selveri poolele maha. Järv tuleb servima. 16:18. Orava serviäss! Rikberg ohvriks. Siin võib selguda finaali MVP. Alar Rikberg võtab aja, et Orava servirütmi häirida. 16:17. Hurda serviviga. 16:16. Saaremaa blokk! Hurt on lühikese ajaga toonud juba kokku 7 punkti. 15:16. Põlluäär ründab kahesesse blokki. 15:15. Aru keskelt. 15:14. Taas tehniline viga Selveri poolt. 14:14. Orava rünnak. 14:13. Hurd blokist auti. 13:13. Hurt blokki, aga Selveri blokk oli võrgus... Kõva vaidlemine käib. 12:13. Raadik nurgast. 12:12. Hiilgav! Toobal teeb Hurda tagaliinirünnakuks võrgu TÄIESTI tühjaks. 11:12. Vägev serv Teppanilt ja Selver nopib tänu sellele blokipunkti. 11:11. Raadik õnnega pooleks läbi bloki. 11:10. Põlluäär tulistab serviässa. 10:10. Selveri blokk võrgus. 9:10. Taas Raadik. 9:9. Orava serviviga. 8:9. Raadiku rünnak. 8:8. Orav "koputab" lahtise palli maha. Kohati tundub, et Vanker otsib teda isegi liiga palju. Aga mis sa teed, kui mees on hoos! 8:7. Hurt vajutab serviässa Raadiku vastu! 7:7. Hurda rünnak. 6:7. Orav nurgast. 6:6. Hurt Orava blokki. 6:5. Aru rammib palli jõuga maha. 6:4. Saaremaa pettelöök. 5:4. Soo serviseeria lõppeb veaga. 5:3. Hurda rünnak. 4:3. Tammearu. 3:3. Raadik nurgast. 3:2. Tammearu hanitus. 2:2. Põlluääre serviviga. 2:1. Punktid Raadikult ja Põlluäärelt. 1:0. Oliver "Lendorav" on toonud 14 punkti, Selveri poolelt veel Teppan 7, Varblane 5, Raadik 4. Tartu resultatiivsemad: Põlluäär 8, Saaremaa 7, Tammearu 6. 20:25. Aru blokk Põlluäärele ja seis viigis 1:1. Väga raskelt ja vägisi, aga Selver sai, mis tahtis. 20:24. Teppani rünnak. 20:23. Hurt nurgast. 19:23. Orava rünnak. See mees tahab, väga tahab. 19:22. Kollo serviviga. Tagasivahetus, Raadik taas sisse. 18:22. Vanker taas aktsioonis! Taas sulustab Kaibaldi. Hurt asendab Kaibaldit. 18:21. Vankeri blokk Tammearule! Kollo servima Raadiku asemel. 18:20. Kaibalt Varblase blokki. Kuigi Selveri mäng ikka ei jookse ladusalt, on neil hea võimalus seis viigistada. 18:19. Tammearu serviviga. 18:18. Teppani servikuul tuhiseb jälle võrku. 17:18. Teppan nurgast. 17:17. Põlluäär! 16:17. Saaremaa vastab samaga. 16:16. Orava serviviga. 15:16. Kaibaldi serviviga. 15:15. Saaremaa viigistab! 14:15. Orav auti. 13:15. Orava rünnak. See mees paneb täna hullu - 11 punkti juba. 13:14. Vägev rünnak Kaibaldilt ja Selveri edu sulab. 12:14. Varblase serviviga. 11:14. Kaibald auti. 11:13. Orav nurgast. 11:12. Raadiku serviviga. Juba ülesvise oli ebaõnnestunud. 10:12. Taas Varblane keskelt. 10:11. Ja serviviga. 9:11. Teppanilt serviäss. 9:10. Varblane keskelt ja pauguga pall maha. Päris emotsionaalne punkt. 9:9. Tammearu! Selveri serv ei toimi, tartlastel pall kenasti käes. 8:9. Orav jõuga tagaliinist. 8:8. Põlluäär jätkab eesrindlikult ründamist. 7:8. Orav nurgast. 7:7. Kaibald! Ja aplaus Toobalile samuti tõste eest. Vanameister on hoos. 6:7. Orav blokist auti. 6:6. Toobalilt ühe käega tõste ja Saaremaa koputab palli maha. 5:6. Varblase serviviga. 4:6. Saaremaa pikalt auti. 4:5. Orav hanitab. Selver on peal, aga ikka tundub nende mäng kuidagi kramplik, Tartul voolab paremini. 4:4. Toobal mängib võrgu tühjaks ja Tammearult ilus rünnak tagaliinist. 3:4. Teppani rünnak. Või oli Bigbanki blokk võrgus. 3:3. Teppani serv võrku. 2:3. Raadik üle bloki. 2:2. Selveri rünnak maha ei jää ja taas skoorib Soo. Toobalile ikka meeldib temporünnak. 1:2. Soo keskelt. 0:2. Tammearu rünnak auti. 0:1. Aru saab käe valgeks rünnakul. Teine geim algab. 25:21. Kollo serviviga, Tartu ees 1:0. Põnev algus mängule. 24:21. Teppani rünnak. Kollo tuleb servima... 24:20. Saaremaa rünnak. 23:20. Orav blokist auti. 23:19. Tammearu rünnak. 22:19. Hurt! See oli treeneri punkt :) Tagasivahetus. Hurt tuli Põlluääre asemele. 21:19. Orav blokist auti. Nüüd on Rikbergi kord mõtlemisaeg võtta. 21:18. Saaremaa auti. 21:17. Toobali serviseeria lõppeb veaga. 21:16. Põlluääre blokk Oravale! Mehe kuues punkt juba. 20:16. Teppan auti. Tartu on Selveri avageimis nurka surunud. Rainer Vassiljevi timeout. 19:16. Põlluääre rünnak. 18:16. Soo serviviga. 18:15. Raadiku rünnakuviga. 17:15. Hea serv Soolt, Selver annab palli üle ja Tammearu kena pipe. 16:15. Põlluäär! Tartlaste diagonaal on alustanud hästi. 15:15. Raadikult serviäss! 15:14. Varblane keskelt. 15:13. Toobali blokk Raadikult! 14:13. Tammearu kavaldab serviga Losnikovi üle. Äss! 13:13. Põlluääre rünnak. 12:13. Teppan auti. Nii, nüüd on Selveri servipüssid paukuma hakanud. 11:13. Tammearu lööb Varblase ja Vankeri blokki. 11:12.. Teppanilt võimas serviäss! 11:11. Põlluääre serviaps. 11:10. Soo! 10:10. Teppan viigistab. 10:9. Rikberg saab pommservi kätte, Toobal leiab Saaremaa ja Orav kupatatakse servijoone tagant lõpuks ära. 9:9. Orava võimas serviseeria jätkub, Bigbank ei jõua rünnakule. Viik! 9:8. Oravalt veel üks äss, Kaibald ei saa kätte. 9:7. Oravalt serviäss! Kas nüüd hakkame Selveri kardetud servi nägema? 9:6. Teppan hanitab ja toob punkti. 9:5. 8:5. Uuesti Orav, kõrgelt ja blokist auti. 8:4. Orav ründab auti. 7:4. Toobal + Saaremaa = punkt. Ilus. 6:4. Nüüd õnnestub keskelt Varblase rünnak. 6:3. Raadik eksib servil. 5:3. Raadiku rünnak. 5:2. Teppan põrutab servi keset võrku. Tundub, et Selverit ikka rõhub see soosikukoorem, vähemalt alguses. 4:2. Põlluäär eksib servil. 4:1. Selveri rünnakud ei jää maha, Põlluäär blokist auti. See mäng on juba huvitavalt alanud! 3:1. Märt Tammearu löög osavalt blokist mööda. 2:1. Selveri rünnak. Vabandust, Saaremaalt siiski. 2:0. Kaibaldilt serviäss! 1:0. Põlluääre rünnak. Pall mängu! Tartu poolt tuleb algkoosseisus Hurda asemel platsile Kaibald. Novembrikuu parima mängija tiitli sai Hanno Pevkurilt kätte Renee Teppan. Aga nüüd on käes detsember, karikafinaal ja võivad kerkida juba uued kangelased. Läheb lahti! Kui üllatusi ei ole, siis alustab Bigbank koosseisus Toobal, Põlluäär, Hurt, Tammearu, Saaremaa, Soo ja libero Rikberg. Selveri eeldatav stardiseltskond: Vanker, Teppan, Raadik, Orav, Vabrlane, Aru ja Losnikov. Tervitused Tartu ülikooli spordihallist! Suur mäng on algamas, kahjuks ilma pealtvaatajateta.