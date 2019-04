BLOGI JA FOTOD | Pärnu Võrkpalliklubi alistas teistkordselt Tartu ja juhib finaalseeriat 2:0

Pärnakad võitsid kaks esimest geimi vastavalt 25:22 ja 25:16. Kolmas geim kuulus tartlastele 25:22, kuid neljas taas kindlalt Pärnule 25:16.

Võitjate suurim punktitooja oli Chizoba Neves Atu 19 silmaga, Illia Kovalov lisas 11 ja Taavet Leppik 7 punkti. Tartu poolel kogusid Samuel Walker ja Hindrek Pulk võrdselt 11 punkti.

Nelja võiduni peetava seeria kolmas mäng on järgmisel neljapäeval Tartus.

Eesti meistrivõistluste finaalseeria ajakava/tulemused:

10.04 Bigbank Tartu - Pärnu VK 1:3 (25:27, 25:19, 15:25, 20:25)

13.04 Pärnu VK - Bigbank Tartu 3:1 (25:22, 25:16, 22:25, 25:16)

18.04 19.00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)

21.04 17.00 Pärnu VK - Bigbank Tartu (Pärnu spordihoone)

23.04 (vajadusel) 19.00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)

26.04 (vajadusel) 19.00 Pärnu VK - Bigbank Tartu (Pärnu spordihoone)

30.04 (vajadusel) 19.00 Bigbank Tartu - Pärnu VK (TÜ spordihoone)

Märt Roosna: 25:16. Naabri rünnakuviga lõpetab mängu. Hea mäng oli! Pärnu oli lihtsalt parem, Bigbank ei mänginud halvasti. Pärnu võidab mängu 3:1 ja juhib seeriat 2:0.

Märt Roosna: 24:16. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 23:16. Švansi serviviga.

Märt Roosna: 23:15. Chizoba blokist auti.

Märt Roosna: 22:15. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 21:15. Tammearu auti.

Märt Roosna: 20:15. No jälle! Kaibald tuleb servima, riskib ja eksib napilt. Need on valusad pallid tartlastele.

Märt Roosna: 19:15. Pulk lööb palli maha.

Märt Roosna: 19:14. Keel usaldab taas Leppikut ja kamraad ei kuritarvita usaldust.

Märt Roosna: 18:14. Chizoba pallinguviga.

Märt Roosna: 18:13. Leppik nurgast.

Märt Roosna: 17:13. Švans auti.

Märt Roosna: 17:12. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 16:12. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 16:11. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 15:11. Keele serviviga.

Märt Roosna: 15:10. Keel virutab ässpallingu Rikbergi valvatavasse nurka.

Märt Roosna: 14:10. Kovaljovi rünnak. Temaga on Bigbank jätkuvalt raskustes.

Märt Roosna: 13:10. Kivisild võtab ise vastu ja lööb ise ära. Peaaegu oleks ise endale tõstnud ka :)

Märt Roosna: 13:9. Walker ei saa Švansi servi kätte.

Märt Roosna: 12:9. Walker eksib servil.

Märt Roosna: 11:9. Kivisild! Hea on näha, et mees on kuri ega kavatsegi alla anda.

Märt Roosna: 11:8. Kovaljov läheb julgelt aimama ja saabki üksinda Walkerile bloki ette.

Märt Roosna: 10:8. Keelelt lendab pall hea kiirusega nurka ja Leppik lahendab üks-üks olukorra.

Märt Roosna: 9:8.

Märt Roosna: 9:7. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 8:7. Švansi blokk Walkerile.

Märt Roosna: 7:7. Maarilt hea kaitsetöö, Švans lükkab palli maha.

Märt Roosna: 6:7. Švansi rünnak.

Märt Roosna: 5:7. Naaber! Mees on muutunud üsna pidurdamatuks.

Märt Roosna: 5:6. Leppik murrab kolmese bloki.

Märt Roosna: 4:6. Naaber toksib läbi õnne palli blokipuutest maha.

Märt Roosna: 4:5. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 3:5. Pulga serviäss!

Märt Roosna: 3:4. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 3:3. Naaber jätab palli maha löömata, Kovaljov ei hellita.

Märt Roosna: 2:3. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 1:3. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 0:3. Pulga hanitus.

Märt Roosna: 0:2.

Märt Roosna: 22:25. Kõmm! Naaber põrutab palli vastu põrandat korraliku pauguga ja see mäng ei ole läbi. Pärnu juhib 2:1. Kiita tuleb vahetusest sekkunud 18-aastast Märt Tammearu, kelle servid tõid murrangu. Lisaks hakkas laitmatult töötama Bigbanki temporünnak.

Märt Roosna: 22:24. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 21:24. Šlomin otsustab ise hanitada ja ei eksi.

Märt Roosna: 21:23. Tartu serviviga.

Märt Roosna: 20:23. Keele serviviga.

Märt Roosna: 20:22. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 19:22. Kovaljov ei saa hästi Siim Tammearu servi kätte ja takkapihta eksib rünnakul.

Märt Roosna: 19:21. Švans eksib lõpuks servil.

Märt Roosna: 19:20. Keel saab võrgu kohal hästi hakkama Tammearuga, pannes nüüd bloki. Tartu neljapunktilisest eduseisust on alles vaid üks punkt.

Märt Roosna: 18:20. Kovaljovile punkt, hea eeltöö teeb serviga Švans.

Märt Roosna: 17:20. Tartu blokk võrgus.

Märt Roosna: 16:20. Tartu jätkab temporünnakutega, Kivisild lööb palli maha.

Märt Roosna: 16:19. Šlomini serviviga.

Märt Roosna: 15:19. Pulk viskab käe õhku, sest just tema pani Chizobale bloki. Tundub, et võrkpalliõhtu läheb pikemaks...

Märt Roosna: 15:18. Kivisild keskelt. Vaat see on Tartu mäng!

Märt Roosna: 15:17. Leppik nurgas.

Märt Roosna: 14:17. Naaber!

Märt Roosna: 14:16. Veel üks hea palling Tammearult, paraku lööb Naaber palli rünnakul auti.

Märt Roosna: 13:16. Ja uuesti! Maar ei saanud taas kätte ja Walker koputas palli kerge vaevaga ülevalt alla. Tammearu servid on toonud pöörde. Meenutame, et Pärnu juhtis 13:11.

Märt Roosna: 13:15. Veel üks hea serv, Maari vastuvõtt läheb pikaks ja Naaber lööb ära.

Märt Roosna: 13:14. Tammearult omapärane vintserv ja pall on maas. Äss!

Märt Roosna: 13:13. Kovaljov lööb Tartu kolmesesse blokki ja viik.

Märt Roosna: 13:12. Naaber hoiab Tartut mängus.

Märt Roosna: 13:11. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 12:11. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 12:10. Kovaljov auti.

Märt Roosna: 12:9. Chizobalt veel üks blokk Tammearule. Brasiillane on tänagi kuningas, 18 punkti juba koos ja rünnakuprotsent laes. Kahe geimi järel oli see 74.

Märt Roosna: 11:9. Chizoba blokk Tammearule.

Märt Roosna: 10:9. Kovaljovilt ilus ja tark lahendus täpselt bloki taha.

Märt Roosna: 9:9.

Märt Roosna: 9:8. Chizoba rünnak. Kui enne seeriat rääkisid eksperdid, et ta võib teha mõne suurepärase mängu, kuid seeriaks vajalikku stabiilsust tal pole, siis tundub, et täna pole küll veel see päev, mil ta ära kukuks. Paneb nagu kulda.

Märt Roosna: 8:8. Leppiku serviviga.

Märt Roosna: 8:7. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 7:7. Kovaljovi rünnak.

Märt Roosna: 6:7. Chizoba auti. Pärnakad vaidlevad, kuid kohtunik otsust ei muuda.

Märt Roosna: 6:6. Švans keskelt.

Märt Roosna: 5:6. Keel viib Chizoba ühese bloki vastu rünnakule, kuid lööb Walkeri kätesse. Tartu juhib esimest korda!

Märt Roosna: 5:5. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 5:4. Tammearu serviviga.

Märt Roosna: 4:4. Naaber lööb ühesest blokist mööda. Tema on end leidnud, aga kas sellest piisab.

Märt Roosna: 4:3. Braavo, Keel! Võrk tõstetakse puhtaks ja Leppik lööb palli maha.

Märt Roosna: 3:3. Pulk.

Märt Roosna: 3:2. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Naabri blokk Nassarile.

Märt Roosna: 2:1. Švansi serviviga.

Märt Roosna: 2:0. Tammearu auti. Ta on siis koosseisus Kaibaldi asemel.

Märt Roosna: 1:0. Walkeri serviviga.

Märt Roosna: 25:16. Chizoba hanitus ja Pärnu ees 2:0. Küll läheb kiirelt see mäng!

Märt Roosna: 24:16. Soo eksib servil.

Märt Roosna: 23:16. Kovaljovi serviviga.

Märt Roosna: 23:15. Chizobalt osav hanitus.

Märt Roosna: 22:15. Platsile pääsenud Kevin Soo näitab, et oskab asja - blokk Chizobale!

Märt Roosna: 22:14. Šlomini rünnak.

Märt Roosna: 22:13. Pulga serviviga.

Märt Roosna: 21:13.

Märt Roosna: 21:12. Kaibaldi täpne löök bloki taha.

Märt Roosna: 21:11. Pulga hea löök tuuakse üles ja Kovaljov lööb palli punktiks. Švansi super serviseeria jätkub...

Märt Roosna: 20:11. Kovaljovi rünnak - pall lendab kuidagi läbi Bigbanki kolmesest blokist.

Märt Roosna: Vastuvõtul hätta jäänud Walkerit asendab Märt Tammearu.

Märt Roosna: 19:11. Švansi äss!

Märt Roosna: 18:11. Nassari järjekordne blokk.

Märt Roosna: 17:11. Švansilt hea serv ja Kovaljov lööb üle tulnud palli punktiks. Kaibald naaseb platsile.

Märt Roosna: 16:11. Aga Pärnu ei värista kätt, Kovaljov lööb Pulga blokist auti.

Märt Roosna: 15:11. Naabri rünnak! Nüüd tuleb nagu paisu tagant.

Märt Roosna: 15:10. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 14:10. Chizoba rünnak ei jää maha, Pulga oma jääb.

Märt Roosna: 14:9. Naabri rünnak. Tundub, et enesekindlus hakkab Eesti koondise mehesse tagasi tulema.

Märt Roosna: 14:8. Šlomini serviviga.

Märt Roosna: 13:8. Nonii! Naaber seab bloki ette Švansile ja näitab lõpuks ka veidi emotsiooni.

Märt Roosna: 13:7. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 13:6. Pulk lööb võrku. Asi hakkab Tartu jaoks väga hapuks minema.

Märt Roosna: 12:6. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 11:6.

Märt Roosna: 11:5. Nassari blokk Kivisillale!

Märt Roosna: 10:5. Kovaljovi serviäss.

Märt Roosna: 9:5. Nassari blokk.

Märt Roosna: 8:5. Helenius eksib servil.

Märt Roosna: 7:5. Ja uuesti - Kovaljov ei suuda servi edasi mängida, teeb sooja palli.

Märt Roosna: 7:4. Pärnu ei saa servi kätte ja pall lüüakse maha.

Märt Roosna: 7:3.

Märt Roosna: 7:2. Platsile tulnud Kovaljov lööb palli maha.

Märt Roosna: 6:2.

Märt Roosna: 5:2. Chizoba Heleniuse blokist auti.

Märt Roosna: 4:2. Pulga rünnak jääb maha, ehkki Keel sai käe alla.

Märt Roosna: 4:1. Vahetus: Kaibaldi asemel tuleb soomlane Jan Helenius. Ja Švans põrutab uue ässa - Heleniuse ja Walkeri vahele, kumbki ei mängi palli.

Märt Roosna: 3:1. Švansi serviäss, Kaibald eksib.

Märt Roosna: 2:1. Naaber lõi esiti auti, järgmisel pallivahetusel sisse. Seejärel tegi servivea. Tants ümber Mart Naabri!

Märt Roosna: Chizobal avageimiga juba 10 punkti koos. Leppik toetas teda 5-ga, Bigbanki poolel on Walkeri kontos 6 ja Pulgal 5 silma.

Märt Roosna: 25:22. Chizoba rünnak lõpetab geimi. Pärnu juhib 1:0.

Märt Roosna: 24:22. Kaibald pani vinge servi, kuid napp aut.

Märt Roosna: 23:22. Kaibald kavaldab kahese bloki üle.

Märt Roosna: 23:21. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 22:21. Ozolins jätab maha löömata ja Pulk karistab ära.

Märt Roosna: 22:20. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 22:19. Keele blokk Kivisillale.

Märt Roosna: 21:19. Kaibaldilt ilus rünnak piki piiri kahesest blokist mööda.

Märt Roosna: 21:18. Keel serveeris Chizobale mõnusa maasika ja brasiillane tampis palli maha.

Märt Roosna: 20:18. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 20:17. No ei jää maha! Ei jäänud maha Naabri löök, seejärel pani ise bloki, aga seegi ei jäänud maha ja lõpuks lõi Chizoba blokist auti.

Märt Roosna: 19:17. Taaveti blokk koljatile! Ehk Leppik blokeeris 208-sentimeetrise Walkeri löögi.

Märt Roosna: 18:17. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: 17:17. Walkerilt mõõdetud toks bloki taha ja viik on majas.

Märt Roosna: 17:16. Ozolins uuesti Walkeri blokki, aga Maar päästab palli ja Chizoba lööb ära.

Märt Roosna: 16:16. Ozolins raiub Walkeri blokki. See element on Bigbankil täna hästi toiminud.

Märt Roosna: 16:15. Keele serviviga.

Märt Roosna: 16:14. Keele serviäss!

Märt Roosna: 15:14. Kaibald riskeeris serviga, kuid pall kukub napilt auti.

Märt Roosna: 14:14. Švansi serviviga.

Märt Roosna: 14:13. Tartu blokeerija ületas keskjoone.

Märt Roosna: 13:13. Kivisild mängib üks-üks olukorras Švansi üle.

Märt Roosna: 13:12. Leppiku rünnak. Kui eelmises mängus oli ta vastuvõtul väga kindel, siis täna tundub, et ta tunneb end ka rünnakul hästi.

Märt Roosna: 12:12. Kaibald viigistab.

Märt Roosna: 12:11. Chizoba rünnak.

Märt Roosna: 11:11. Walker vajutab ässa! Maari vastuvõtuviga.

Märt Roosna: 11:10. Walkeri rünnak.

Märt Roosna: 11:9. Chizoba blokist auti.

Märt Roosna: 10:9. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 10:8. Kivisilla serviviga.

Märt Roosna: 9:8. Walker blokist auti ja Bigbank on kenasti mängus sees.

Märt Roosna: 9:7. Ohoh! Šlomin paneb veel ühe bloki Chizobale!

Märt Roosna: 9:6. Maar toob üles Pulga löögi, kuid Chizoba ründab blokki.

Märt Roosna: 9:5. Nassari rünnak.

Märt Roosna: 8:5. Ozolins hanitab blokki.

Märt Roosna: 8:4. Chizoba teine rünnakupunkt.

Märt Roosna: 7:4. Pulk blokist auti.

Märt Roosna: 7:3. Švansi blokk Kaibaldile. Esialgu läheb asi Pärnu taktikepi all.

Märt Roosna: 6:3. Leppiku serviäss!

Märt Roosna: 5:3. Rikbergil serv hästi käes, kuid Kaibald lööb auti.

Märt Roosna: 4:3. Chizoba esimene rünnak - maas.

Märt Roosna: 3:3. Ozolins ei saa servi kätte ja Leppik eksib raske palli lahendamisel.

Märt Roosna: 3:2. Pulga blokk Leppikule.

Märt Roosna: 3:1. Kaibaldi rünnak.

Märt Roosna: 3:0. Bigbank teeb sooja palli.

Märt Roosna: 2:0. Chizoba äss! See läheb Walkeri arvele.

Märt Roosna: 1:0. Leppiku rünnak.

Märt Roosna: Pall pannakse mängu!

Märt Roosna: Selgunud on algkoosseisud. Võrreldes eelmise mänguga ei tohiks ühtegi muutust olla. Pärnus alustavad Martti Keel, Chizoba, Taavet Leppik, Atvars Ozolins, Toms Švans, Tamar Nassar ja libero Silver Maar. Tartul Dmitro Šlomin, Hindrek Pulk, Samuel Walker, Stefan Kaibald, Meelis Kivisild, Mart Naaber ja libero Rait Rikberg.

Märt Roosna: Huvitavad numbrid avamängust: Pärnu tegi rünnakul 15, Tartu 5 viga. Samas resultatiivsus oli Pärnul 50%, Tartul 37%. Ehk Pärnu riskis, Bigbanki pallurid tegid asju rohkem kindla peale. Paraku - nagu märkis ka Eesti koondise statistik Alar Rikberg - jäid pehmeks.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallisõbrad! Täna on oodata tõeliselt head mängu, sest Pärnu näitas, et on heas hoos, ja Tartu Bigbanki pallurid on kindlasti tahtmist täis. Võin mürki võtta, et Mart Naabri efektiivsus ei ole täna -1 (eelmistes finaalseeriates on ta kasutegurilt olnud alati üks parimaid mehi), kindlasti on ka libero Rait Rikberg hoopis teine mees ja Hindrek Pulk tahab näidata, et rünnakuprotsent 34 ei näita ta tegelikku taset. Teisalt ei saa pärnakad oodata, et Chizoba taob iga mäng 34 punkti (ja mis veel olulisem - kasutegur +26), ka Ozolins ei pruugi iga päev rünnakul sellist kindlust näidata.