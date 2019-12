BLOGI JA FOTOD | Pärnu astus eurosarjas sammu 1/8-finaali suunas, vastaste treener avaldas kaotuse tagamaad

Credit24 Meistriliigas hoiab Pärnu praegu viiendat kohta, viimati kaotati üllatuslikult 1:3 Riia Tehnikaülikoolile. Toona oli Pärnu seis nii hapu, et kasutada oli vaid üks nurgaründaja – Taavet Leppik. Brasiillane Ygor Duarte jäi eemale jalavigastuse tõttu, Tony Tammiksaart segas küünaliigese probleem ja samuti sel hooajal olude sunnil seda kohta täitnud inglase Robert Poole’iga lõpetati poolte kokkuleppel leping.

Nii pidi Riia vastu enda nurgaründaja oskusi näitama temporündaja Andrei Gvozdev, varem on tänavu sel positsioonil üles astunud ka sidemängija Martti Keel. Täna oli võistkonna juhendajal Avo Keelel fännidele teatada kaks uudist: üks hea ja teine halb. Halb on see, et Duarte pole endiselt mänguküps. Seda oli ka karta. Hea see, et tänavu end heast küljest näidanud noor Tammiksaar saab platsile tulla. „Vähemalt kaks nurgaründajat on olemas,” sõnas Keel.

Aga kui nurgameestega seis nii keeruline on, siis miks te Poole’ist loobusite? „Siis teadsime, et meil on kolm nurgaründajat olemas. Kui ta oma põhikoha ehk diagonaalründajana konkureerib noore Kaur Erik Kaisiga ja pigem alla jääma kipub... Ütleme siis, et tegime vale valiku,” selgitas Keel.

Mladosti kohta rääkis ta nii: „Vastane harrastab kiiret mängu ja on agressiivse serviga, seal on kaks head nurka ja diagonaal. Nad on mänginud üsna sama koosseisuga sel hooajal. Huvitav on see, et üks tempomees on vasakukäeline, seda on pealtvaatajatel huvitav jälgida, sest see on üsna harv juhus, mis ka meie bloki jaoks tähendab veidi teistsugust tegutsemist," lisas Keel Horvaatia klubi kohta.”

Võrkpalli Challenge Cup 25:23. Leppiku löök toob Pärnule 3:1 võidu. 24:23. Ei saa veel läbi, Matokovici rünnak. 24:22. Leppiku rünnak. 23:22. Platacs blokki. 23:21. Šukeri rünnak. 23:20. Platacs blokist auti ja Pärnu on võidule lähedal. 22:20. Solbrigi serviviga. 21:20. Gvozdevi serviviga. 21:19. Solbrig auti. 20:19 19:19. Ederilt vajalik blokk ja seis viigis. 18:19. Platacsi rünnak. 17:19. Solbrigi rünnak. 17:18. Medani serviviga. 16:18. Platacs eksib servil. 16:17. Saab ka nii! Leppik lükkab palli kahe käega bloki taha maha. 15:17. Leppik blokist auti, horvaadid vaidlevad kohtunikega. 14:17. Keel sööstab palli päästes plakatitesse, kuid sellest pole tolku. 14:16. 13:16. Matokovici rünnak. 13:15. Platacs saadakse blokiga kinni. 13:14. Peric auti. 12:14. Matokovici serviäss. 12:13. Perici rünnak. 12:12. Platacsi blokk. 11:12. Veel Leppik tagaliinist. 10:12. 10:11. Pipe kombinatsioon, punkti autoriks Leppik. 9:11. Matokovic sulustab üksinda Tammiksaare löögi. 9:10. Solbrig keskelt. 9:9. Platacsi rünnak. 8:9. Leppiku rünnak. 7:9. Giljanovici rünnak. 7:8. Platacsi rünnak. 6:8. Perici serviäss. 6:7. Vastased saavad tühjalt võrgult rünnata, Eder toob rinnaga palli üles, paraku Leppik ründab auti. 6:6. Leppiku blokk. 5:6. 4:6. 4:5. Leppik blokist auti. 3:5. Ederi rünnak. 2:5. Tammiksaare rünnak. 1:5. Tammiksaar blokki. 1:4. Tammiksaar auti. 1:3. Ederil on blokk ees. 1:2. Giljanovici rünnak. 1:1. 0:1. 25:10. Leppik lõpetab horvaatide piinad ja geim on läbi. Pärnu juhib 2:1. 24:10. Šuker päästab Mladosti sellest häbist, et tulemus jääb neil ühekohaliseks. 24:9. 23:9. Gvozdevilt blokk. Milline hull geim! 22:9. 21:9. 20:9. 19:9. Sven: Kas tuleb sama seis mis eile saarlastele juudidega. 18:9. 18:8. Matokovici rünnak auti. 17:8. Platacsi rünnak. 16:8. Matokovici rünnak. 16:7. 15:7. 14:7. 14:6. 13:6. Gvozdevilt blokk. 12:6. 12:5. Ameerika mäed täies hiilguses. Gvozdevilt punkt ja Pärnu on eelmise geimiga võrreldes hoopis teine sats. 11:5. Vastaste sidemängija Medani sööduviga. 10:5. Gvozdevi rünnak, hea serv Leppikult. 9:5. Platacsi rünnak. 8:5. Tammiksaar on hädas servi vastuvõtul. 8:4. 8:3. 8:2. Gvozdevi blokk. 7:2. Platacsi serviäss. Võrreldes avageimiga oligi teises kaotatud geimis suurim erinevus see, et Platacs suudeti rünnakul neutraliseerida. 6:2. Keele sulustab Šukeri löögi ja geimi algus on lubav. 5:2. 4:2. Vastased teevad rünnakuvea. 3:2. Leppiku rünnak. 2:2. Giljanovici rünnak. 2:1. Eder keskelt. 1:1. Tammiksaare serviviga. 1:0. Leppiku rünnak. 17:25. Seis viigis 1:1. 17:24. Avo Keel vaatab seda lagunemist üsna pahaselt pealt. 17:23. 16:23. 15:23. 15:22. Giljanovici rünnak. 15:21. Tammiksaare rünnak. 14:21. 14:20. Gvozdevi serviviga. 14:19. 13:19. Keelel kukub pall sõrmede vahelt läbi. 13:18. 13:17. 13:16. Platacsi rünnak annab Pärnule lootust. 12:16. 11:16. Šukeri rünnak. 11:15. Platacsi serviäss. 10:15. Giljanovici serviviga. 9:15. 9:14. Leppiku rünnak. 8:14. 8:13. Leppik blokki. 8:12. Solbrig keskelt. 8:11. Platacsi hanitus jääb maha. 7:11. Perici temporünnak. 7:10. Leppiku rünnak. 6:10. 6:9. Šuker vastab. 6:8. Tammiksaare rünnak. 5:8. Šukeri rünnak. 5:7. 4:7. Solbrigi pommrünnak. 4:6. Leppiku rünnak. 3:6. 3:5. Giljanovici serviäss. 3:4. Matokovic blokist auti. 3:3. Solbrigi rünnak. 3:2. 2:2. 2:1. 1:1. 1:0. 25:18. Härra Platacs lööb palli maha ja Pärnu on avageimi võitnud üllatavalt kindlalt 1:0. 24:18. 24:17. Peric eksib servil. 23:17. Keele serviviga. 23:16. Keel laseb mõõdetud serviässa piki piiri - äss! 22:16. Leppiku rünnak. 21:16. 20:16. Sukeri rünnak. 20:15. Ilus kombinatsioon Keele ja Leppiku esituses ja pall on maas. 19:15. Leppiku serviviga. 19:14. Suker lööb auti. 18:14. Tammiksaar ei saa servi kätte, õnneks vastased teevad rünnakuvea. 17:14. Platacsi serviviga. 17:13. Eks ma ikka tunnen ka seda värki, Platacs lööb kohe mu sõnade kinnituseks serviässa. 16:13. Platacsi rünnak. Paistab, et lätlasel on täna hea päev. 15:13. Solbrig hanitab. 15:12. 14:12. Tammiksaar eksib servil. 14:11. 13:11. Giljanovici rünnak. 13:10. Punkt juures vastaste eksimusest. 12:10. Platacsi blokk. 11:10. Mladosti blokk võrgus, hea kaitsetöö Keelelt. 10:10. Mladosti blokk võrgus. 9:10. 9:9. Tammiksaare rünnak. 8:9. Gvozdevi rünnak. 7:9. Gvozdev lööb ühesesse blokki. 7:8. 6:8. 6:7. Platacs muugib lahti kolmese bloki. 5:7. Giljanovici serviviga. 4:7. 4:6. Platacsi rünnak. 3:6. Keele tõste temposse ebaõnnestus, Giljanovic karistab ära. 3:5. Giljanovici rünnak. 3:4. Leppik lööb kolmesesse blokki. 3:3. Tammiksaare serviviga. 3:2. Leppiku blokk 2:2. Platacsi rünnak. 1:2. Tammiksaare rünnak. 0:2. Ederi käsi puudutab rünnates võrku. 0:1. Pärnu blokk võrgus. Läheb lahti! Tervitused Pärnu spordihallist! Kohtumine algab kohe. Kahjuks publikut on kohale tulnud väga vähe seekord.