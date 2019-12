BLOGI JA FOTOD | Pärnu astus eurosarjas esimese sammu 1/8-finaali suunas

Pärnu oli avageimis parem 25:18, kuid kaotas teise 17:25. Kaks viimast geimi kuulusid taas kodumeeskonnale vastavalt 25:10 ja 25:23.

Kordusmäng toimub Horvaatias 18. detsembril.

Uudist täiendatakse.

Mängu eelvaade

Pärnu alustas Challenge Cupi eelringist, kus alistas kahel korral Rootsi meisterklubi Linköpingu ja pääses põhiturniirile. 1/16-finaalis vastu tuleva Mladosti klubi näol on tegu Horvaatia mitmekordse meistri ja karikavõitjaga, möödunud hooajal saadi liigas hõbe ja karikavõistlustel kuld. Enne seda võideti meistriliitel kuuel hooajal järjest.

Credit24 Meistriliigas hoiab Pärnu praegu viiendat kohta, viimati kaotati üllatuslikult 1:3 Riia Tehnikaülikoolile. Toona oli Pärnu seis nii hapu, et kasutada oli vaid üks nurgaründaja – Taavet Leppik. Brasiillane Ygor Duarte jäi eemale jalavigastuse tõttu, Tony Tammiksaart segas küünaliigese probleem ja samuti sel hooajal olude sunnil seda kohta täitnud inglase Robert Poole’iga lõpetati poolte kokkuleppel leping.

Nii pidi Riia vastu enda nurgaründaja oskusi näitama temporündaja Andrei Gvozdev, varem on tänavu sel positsioonil üles astunud ka sidemängija Martti Keel. Täna oli võistkonna juhendajal Avo Keelel fännidele teatada kaks uudist: üks hea ja teine halb. Halb on see, et Duarte pole endiselt mänguküps. Seda oli ka karta. Hea see, et tänavu end heast küljest näidanud noor Tammiksaar saab platsile tulla. „Vähemalt kaks nurgaründajat on olemas,” sõnas Keel.

Aga kui nurgameestega seis nii keeruline on, siis miks te Poole’ist loobusite? „Siis teadsime, et meil on kolm nurgaründajat olemas. Kui ta oma põhikoha ehk diagonaalründajana konkureerib noore Kaur Erik Kaisiga ja pigem alla jääma kipub... Ütleme siis, et tegime vale valiku,” selgitas Keel.