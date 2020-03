BLOGI ja FOTOD | Milano mängijad Saaremaa 3:0 alistamise järel: mäng oli lühike, kuid raske

Avamäng Kuressaares lõppes ootuspäraselt. Kahjuks väga põnevaid hetki, kus tundub, et kohe-kohe on midagi suurt ja uskumatut juhtumas, oli 1400-pealisele publikule pakkuda vähe. Klassivahe pandi kokkuvõttes täna üsna selgelt maksma, ehkki kolmanda geimi lõpp andis lootust, et mäng venib pikemaks. Kuid ei, 74 minutiga oli mäng läbi.

Teisalt pole Saaremaal midagi häbeneda, mängiti korralikult, häbisse ei jäädud. "Jah, seis jäi 3:0, võib öelda, et see polnud pikk mäng, aga oli keeruline," lausus tõelist tippklassi näidanud Milano diagonaalründaja Nimir Abdel-Aziz. Kokku tõi ta 18 punkti, efektiivsus +15, rünnak 23-st 17 (74%). "Tuli täiega pingutada. Iga kord, kui kaotasime hetkekski fookuse, hakkasid nad punkte saama. Nagu ma ütlesin varemgi: see on tiim, mis mängib head võrkpalli, vastasel juhul nad eurosarja veerandfinaalis ei oleks. Pluss neil on palju toetajaid saalis. Teadsime, et nad mängivad hästi, meie jaoks ja nende jaoks väga tähtis mäng, sest me mõlemad tahame minna poolfinaali."

Sama kinnitas ka nurgaründaja Trevor Clevenot: "Tuli mängida sajaprotsendiliselt. Võtsime seda mängu väga tõsiselt. Sama moodi peame olema valmis homseks mänguks. Saalis oli väga hea atmosfäär, meile meeldib sellise publiku ees mängida, see sobib meile hästi. Oleme õnnelikud, et siin oleme."

Võitjatele tõid Clevenot ja Nemanja Petric 12 punkti. Saaremaa poolelt säras 16 punkti (+11; rünnak 50%) toonud Daniel Maciel, Javier Jimeneze kontosse kogunes 11 silma, Keith Pupart lisas 7, Beau Graham 5 ja rünnakul kuivale jäänud Henri Treial 3.

Challenge Cupi veerandfinaali edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes, korduskohtumine toimub juba homme, see mäng peetakse samuti Kuressaare spordihallis.