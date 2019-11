BLOGI JA FOTOD | Martti Keele otsekohene avaldus Pärnu eurovõidu järel: rõõmu see mäng ei pakkunud

Pärnu vajas edasipääsuks kahte geimi ja sai need kohe ka kätte. Teises geimis juhiti koguni 21:12 ja 24:17, kuid vastane tuli järele. Pärnu mõõn tuli ilmselt sellest, et peatreener Avo Keel uskus, et mäng on juba tehtud ja võttis mitu põhitegijat pingile. Kui vastased olid jõudnud juba kahe punkti kaugusele, paikas Keel oma vea ja saatis Taavet Leppiku platsile tagasi. Otsustava punktil võttiski Leppik ise palli vastu ja lõi maha, päästes nii treeneri ämbrikolinast.

Kahe geimiga tõi Leppik 9 punkti (+8; rünnak 82%), Pärnu resultatiivseim oli Kristaps Platacs 10 punktiga (+8; 62%).

Kolmandaks geimiks pani Keel väljakule juba varumängijad. Linköping kasutas olukorra ära ja võitis kolmanda geimi 25:21. Neljandas geimis laguneti pärnakate poolt täielikult ning külalised said geimi kindlalt kätte 25:12.

Viiendas geimis püüdis Pärnu teine ešelon kõigest väest võidu võtta ning see ka õnnestus, kui otsustavas geimis alistati Rootsi meister 15:10. Seega olid Pärnu võidunumbriteks lõpuks 3:2 (25:18, 25:22, 20:25, 12:25, 15:10).

"Erinevalt avamängust ei teinud neil kaasa põhisidemängija ja see andis tunda," tunnistas Pärnu kapten Martti Keel. "Aga arvan, et ka meie mängisime võõrsil paremini. Seal oli meil üks halb geim (Pärnu võitis 3:1), aga üldine olek oli parem. Peale tänast võitu võin öelda, et rõõmu mulle see mäng ei pakkunud. Tore, et edasi saime, aga sedasi me kaugele ei jõua. Soovida jätab üldine emotsionaalne tase, kuidas mänguks valmis ollakse. Meile jäid maha kaks üle söödetud palli nii, et keegi ei puutunudki. Nii ei saa olla."