BLOGI JA FOTOD | Ladusalt mänginud TalTech koolitas Audentese verinoori tüdrukuid korralikult ja võitis karika

Põnevust jagus vaid esimese geimi esimesse poolde (eduseisul 13:12 tegi TalTech 12:5 spurdi), seejärel läksid vanemad ja kogenumad oodatult oma teed. Kadi Kullerkann ja Nette Peit tõid võitjatele 17 punkti, Merilin Paalo ja Eliisa Peit lisasid 9. Sidemängija Julija Mõnnakmäe juhtis mängu kindlalt ja panustas ise võitu 5 punkti. Kaotajate poolelt kanti Eva Liisa Kuivoneni ja Maren Mõrdi kontole 7 silma.

Tulemus oli väga ootuspärane, kuna Eesti rahvusnaiskonna baasklubiks olev TalTech on komplekteeritud hästi, samas oli 16-18aastastest koosneva Audentese jõudmine finaali juba niigi eneseületus, mis vääris suurt kiitust.

Pärast kaotust oli ometi põhjust Audentese juhendajat Andrei Ojametsa õnnitleda, sest mängu ajal kuulutati ta Eesti aasta võrkpallitreeneriks. Ta võitis eelmisel klubihooajal Tartu Bigbankiga Eesti karikasarja, nüüd jõudis Audentesega finaali.

Parimaks naismängijat nimetati tippliigas Itaalias palliv Kertu Laak, kolme nominendi sekka mahtusid veel Julija Mõnnakmäe ja Kristiine Miilen.

Meeste hulgas lõppes neli korda järjest võidutsenud Robert Tähe hegemoonia, parimaks tunnistati sügisel Friedrichshafeni särgis hästi tegutsenud Martti Juhkami, esikolmikusse mahusid veel Täht ja Oliver Venno. Tasub märkida, et rahvahääletusel sai kõige rohkem hääli hoopis Albert Hurt.

Enne mängu:

Algselt pidi TalTech/TradeHouse’i ja Audentese SG/Noortekoondise vaheline finaal mängitama detsembris Tartus, kuid kuna ühes võistkonnas avastati koroonaviirus, lükkus see edasi. Viirust põdesid kuus Audentese mängijat ja ka peatreener Andrei Ojamets, kes tänaseks on haiguse seljatanud. Tõenäoliselt on see jätnud siiski suure jälje nende vormile, pikka aega oli ju kogu treeningtöö suuremal või vähemal määral pausil.

Marko Meti tüüritav TalTech on finaalis ülisuur soosik ja Audentese võit oleks tõeline ime. Esiteks on TalTechis kogenud ja enda taset tõestanud koondislased, Audenteses vastukaaluks 16-18-aastased tulevikulootused. Teiseks koroonafaktor, mida juba kirjeldasime. Kolmandaks on põlvevigastuse tõttu hooaja lõpuni väljas Audentese sidemänija Helena Loos.