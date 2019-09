BLOGI JA FOTOD | "Kadunud poeg" aitas võrkpallikoondise sõprusmängus Valgevene vastu võidule

Kasuteguri poolest jäi siiski napilt peale Täht (+12 vs +11). 18 punkti kirjutati Renee Teppani (+6) arvele, 9 punkti lisas Ardo Kreek, 8 punkti Andri Aganits. Valgevenel tõid nii Artur Udris kui ka Andrei Radziuk 14 punkti.

Kohtumine ei ole veel siiski lõppenud, sest meeskondade omavahelisel kokkuleppel peetakse ka viies "sõprusgeim".

Eesti - Valgevene

Märt Roosna: 25:22. Kreegi rünnak lõpetab lisageimi.

Märt Roosna: 24:22.

Märt Roosna: 24:21. Kreegi blokk.

Märt Roosna: 23:21.

Märt Roosna: 22:21. Kreek lööb palli maha.

Märt Roosna: 21:21.

Märt Roosna: 20:20.

Märt Roosna: 20:18.

Märt Roosna: 19:16. Keelelt veel üks serviäss ja loodame, et see on otsustav spurt.

Gunnar Leheste: Kert Toobal saab massaaži ja lobiseb võrkpalliliidu presidendiga. Samal ajal käib pingeline geim.

Märt Roosna: 18:16. Keelelt serviäss.

Märt Roosna: 17:16.

Märt Roosna: 16:15. Pulga rünnak.

Märt Roosna: 16:14. Kollo lööb palli maha, kuid läbi mäng veel ei saa, lisageim mängitakse 25 punktini.

Märt Roosna: 13:13.

Gunnar Leheste: ETV meestele viies lisageim meeldib! Lugu peab alles kl 21.30 eetris olema.

Märt Roosna: 12:10. Tammemaalt kaunis serviäss "ristnurka".

Märt Roosna: 11:10. Tundub, et see geim mängitakse 25 punktini.

Märt Roosna: 9:8.

Märt Roosna: 7:4.

Märt Roosna: 5:3.

Märt Roosna: 3:3.

Märt Roosna: Eesti mängib lisageimi hoopis uue koosseisuga: Keel, Pulk, Raadik, Kollo, Tammemaa, Kreek ja libero Maar.

Gunnar Leheste: Rahvas juba lahkub. Aga oot-oot, üks geim on ju veel!

Märt Roosna: Treenerite soovil peetakse ka üks lisageim.

Märt Roosna: 32:30. Kreegi blokk! Eesti võidab mängu 3:1.

Märt Roosna: 31:30. Täht hanitab. Viies matšpall...

Märt Roosna: 30:30. Täht viigistab.

Märt Roosna: 29:30.

Märt Roosna: 29:29. Teppan blokist auti.

Märt Roosna: 28:29. Teppan blokki.

Märt Roosna: 28:28. Udrise rünnak. Pole midagi öelda, Novõi Urengoi diagonaal teeb oma tööd hästi.

Märt Roosna: 28:27. Täht tagaliinist.

Märt Roosna: 27:27. Udris eksib rünnakul.

Märt Roosna: 26:27. Udrise rünnak.

Märt Roosna: 26:26. Teppani rünnak.

Märt Roosna: 25:26. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 25:25. Täht saab servi kätte, Juhkami rünnak, Valgevene blokk võrgus.

Märt Roosna: 24:25. Pagan. Nüüd ei saa Juhkami servi kätte.

Märt Roosna: 24:24. Udris lööb veel ühe ässa.

Märt Roosna: 24:23. Udris tulistab serviäss, Rikberg ei saa pallingut kätte.

Märt Roosna: 24:22. Radziuki rünnak.

Märt Roosna: 24:21. Kreek keskelt.

Märt Roosna: 23:21. Radziuki rünnak.

Märt Roosna: 23:20. Punkt vastaste serviveast.

Märt Roosna: 22:20.

Märt Roosna: 22:19. Valgevene sidemängija teeb kaks puudet.

Märt Roosna: 21:19. Tähe pommlöök tagantliinist.

Märt Roosna: 20:19.

Märt Roosna: 20:18. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 19:18. Teppani rünnak.

Märt Roosna: 18:18. Juhkami rünnak, hea eeltöö tegi serviga Teppan.

Märt Roosna: Juhkami tuleb tagasi.

Märt Roosna: 17:18. Teppani blokk.

Märt Roosna: 16:18. Juhkami ei saa servi kätte. Teda asendab Raadik.

Märt Roosna: 16:17.

Märt Roosna: 16:16. Kreek keskelt.

Märt Roosna: 15:16.

Märt Roosna: 15:15. Udris eksib servil.

Märt Roosna: 14:15. Valgevene temporünnak.

Märt Roosna: 14:14. Kreegi hanitus.

Märt Roosna: 13:14. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 13:13. Tammemaa serviäss.

Märt Roosna: 12:13.

Märt Roosna: Mehed, ärkame üles!

Märt Roosna: 11:12. Tähe rünnak maha ei jää, Valgevene realiseerib kontrarünnaku.

Märt Roosna: 11:11.

Märt Roosna: 11:10.

Märt Roosna: 11:9. Juhkami rünnak.

Märt Roosna: 10:9. Teppan lööb blokki.

Märt Roosna: 10.8.

Märt Roosna: 10:7. Teppani serviviga.

Märt Roosna: 10:6. Teppani rünnak.

Märt Roosna: 9:6. Selles geimis on samuti vangerdatud tempomeestega, nüüd on Aganits pingil ja Kreek tagasi. Ilmselt on küsimus lihtsalt koormuse ühtlases jaotamises.

Märt Roosna: 6:5. Tammemaa blokk viib Eesti ette.

Märt Roosna: 5:5.

Märt Roosna: 3:3.

Märt Roosna: Juhkami on toonud 16 punkti (+10), Täht 14 (+7), Teppan 11 (+3).

Märt Roosna: 25:19. Geim lõppeb Valgevene pallinguveaga, Eesti dikteeris geimi keskelt alates sündmusi kindlalt ja juhib 2:1.

Märt Roosna: 24:19. Juhkami serviviga.

Märt Roosna: 24:18. Juhkami lööb palli kindlalt maha ja geimpallid...

Märt Roosna: 23:18.

Märt Roosna: 23:17.

Märt Roosna: 23:16. Juhkami rünnak.

Märt Roosna: 22:16.

Märt Roosna: 22:15. Udris eksib servil.

Märt Roosna: 21:15. Valgevene rünnak.

Märt Roosna: 21:14. Punkt juurde vastaste serviveast.

Märt Roosna: 20:14.

Märt Roosna: 20:13. Blokipidu on lahti rullumas, nüüd saab käed ette Teppan.

Märt Roosna: 19:13. Tähe blokk.

Märt Roosna: Kuna võrkpalliliit toodab tänasest mängust otsepilti, siis on otseblogi täna tihedam eelkõige geimi lõpus.

Priit: Hr MÄrt. Palun tihedamat kommentaari

Märt Roosna: 16:13.

Märt Roosna: 14:11. Rünnakud Tähelt ja Teppanilt ning Aganitsa blokk ning vahepealsest mõõnast (8:10) on välja tuldud.

Märt Roosna: 8:7. Kreegi asemel on platsil Timo Tammemaa, kes hiilgas parasjagu blokiga.

Märt Roosna: 29:31. Tähel on kahene blokk ees ja üldseis on nüüd viigis 1:1.

Märt Roosna: 29:30. Kreek eksib servil.

Märt Roosna: 29:29. Teppani rünnak. Ilus võitluslik punkt.

Märt Roosna: 28:29.

Märt Roosna: 28:28. Tähe rünnak tagaliinist.

Märt Roosna: 27:28. Teppan eksib servil.

Märt Roosna: 27:27. Juhkami rünnak.

Märt Roosna: 26:27. Juhkami löök auti.

Märt Roosna: 26:26.

Märt Roosna: 26:25.

Märt Roosna: 25:25.

Märt Roosna: 25:24. Valgevene rünnakuviga ja Eesti saab geimpalli.

Märt Roosna: 24:24. Veel üks pommserv Tähelt ja ta lööb ise ka kontrapalli punktiks!

Märt Roosna: 23:24. Aganitsalt hea blokk ja Juhkami hanitus toob punkti.

Märt Roosna: 22:24. Pommserv Tähelt ja Juhkami lööb üle tulnud palli maha.

Märt Roosna: 21:24.

Märt Roosna: 20:24.

Märt Roosna: 20:23.

Märt Roosna: 20:22. Tähe vastuvõtt läheb üle ja Valgevene karistab kohe ära.

Märt Roosna: 20:21. Pikk pallivahetus lõppeb Teppani löögiga auti, Toobal tagasi platsile.

Märt Roosna: 20:20. Kellel on tugevamad närvid? Martti Keel tuleb Kert Toobali asemel servima.

Märt Roosna: 16:17. Järjestikused eksimused Teppanilt, Kreegilt ja Juhkamilt ning oleme kaotusseisus.

Märt Roosna: 16:13.

Märt Roosna: 11:10. Täht ründab korra auti ja seejärel blokki ning vahe on minimaalne. Cretu võtab aja maha.

Märt Roosna: 8:5.

Märt Roosna: 25:17. Suurepärane geim Eesti poolt ja lähme ette 1:0. Kõik asjad toimivad praegu kenasti. Täna mängitakse igal juhul neli geimi ehk kui Eesti peaks võitma 3:0, tuleb lisageim. Eesti rünnak on 61%, servi vastuvõtt 43% Vastasel 39% ja 52%. Juhkamil on kirjas juba kuus punkti, Tähel 5, Aganitsal 4.

Märt Roosna: 20:13

Märt Roosna: 16:11.

Märt Roosna: 8:5. Eesti on alustanud kindlamalt ja veavabalt. Vastased on hädas meie blokiga. Teppanil kirjas 3 ja Kreegil 2 punkti.

Gunnar Leheste: Enne mängu anti üle mõned meened. Hanno Pevkur ulatas Timo Tammemaale taldriku 100. koondisemängu täitumise puhul. Kolmanda taldriku võttis juba vastu Kert Toobal. Meeles peeti ka 12. juulil 75. juubelit tähistanud teenekat võrkpallurit Kalle Kukke.

Märt Roosna: ...Kert Toobal, Ardo Kreek, Martti Juhkami, Renee Teppan, Robert Täht, Andri Aganits ning liberod Rait Rikberg ja Silver Maar.

Märt Roosna: Eesti algkoosseis...

