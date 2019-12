BLOGI | Iisraeli tiimi võitis 16-aastase poisi abil üllatuslikult geimi, kuid kanged saarlased võtsid eurosarjas ikkagi võidu

Täpsemalt olid saarlaste võidunumbrid 25:18, 23:25, 25:23, 25:16. Teises geimis üllatas saarlasi 16-aastane Alon Haas, kes tõi iisraellaste tiimile mitmeid olulisi punkte.

Saaremaa meeskonna resultatiivsemad olid lõpuks Daniel de Sousa Maciel 16, Beau James Graham 11, Javier Ernesto Jimenez Scull 9 ning Henri Treial 8 punktiga. Külalistele tõid Evandro Dias de Souza 18 ning Konrad Formela 17 silma.

Päris viimasel hetkel selgus, et vastased ei tulnudki Eestisse parimas koosseisus. Nimelt ei lubatud Tel Avivis lennuki peale Keenia päritolu diagonaalründajat Michael Chemost. Põhjust tundub labane - vastav viisa oli vormistamata. Klubi juhid laiutasid nõutult käsi, sest nende eelinfo kohaselt ei olnud seda vaja.

Pigem tundub aga, et tegu on nende enda tegemata töö ja veidi muretu suhtumisega. Iisraeli piirikontrolli karmus on teada-tuntud. Saarlased midagi juhuse hooleks jätnud ei ole, näiteks oma kuubakast nurgaründaja Javier Jimenezile pidid nad viisat taotlema Helsingis.

Hapoeli näol on tegu riigi ühe edukama klubiga, hetkel ollakse koduse meistriliiga tabelis teisel kohal. Eelmisel hooajal saadi Iisraeli liigas hõbe, sel hooajal on eesmärgiks seatud kõik tiitlid endale võita. Eurosarjas on pika ajalooga Hapoel varasemalt korduvalt osalenud – eelmisel hooajal jõuti CEV Challenge Cupil veerandfinaali. Seal kaotati kuldse geimiga Prantsusmaa klubile Poitiers´le ja jäädi seega poolfinaalist napilt eemale.

Võrkpalli Challenge Cup 25:16. Macieli serviäss paneb mängule ilusa punkti. Saaremaa võitis 3:1. 24:16. Platsile tulnud Rauno Tamme toob punkti. 23:16. Poilovi rünnak. 23:15. Treialilt blokk. 22:15. On õige seis ikka. 22:17. Grahamilt veel serviäss. 21:15. Grahami blokipidu jätkub, nüüd oli "aukülaliseks" seal de Souza. 20:15. De Souza rünnak. 20:14. Grahami rünnak. 19:14. Macieli rünnak. 18:14. Koyfman keskelt. 18:13. Hapoeli rünnak lõppeb segaduse ja eksimusega. 17:13. Puparti rünnak. 16:13. De Souza rünnak. 16:12. Koyfman keskelt. 16:11. Grahamilt blokk. 15:11. Mend kavaldab, kuid eksib. Meie noor sõber Haas tuleb platsile tagasi. 14:11. 13:11. Formela rünnak. Hapoel on nüüd toonud juba kolmanda mehe puuduoleva diagonaalründaja kohale. 13:10. 13:9. Treiali rünnak. 12:9. Mend sulustab Jimenezi löögi. 12:8. Jimenez lööb kahesesse blokki. 12:7. Macieli serviviga. 12:6. Jimenez nurgast. 11:6. 11:5. Ja veel - teine blokk meie brasiillaselt nende brasiillasele. 10:5. Maciel sulustab de Souza löögi. 9:5. Treialilt punkt. 8:5. Graham hullab, nüüd blokk Formelale. 7:5. Jimenez blokki. 7:4. Formela rünnak. 7:3. Formela serviviga. 6:3. Giger eksib servil. 6:2. Formela auti. 5:2. Mendi serviviga. 4:2. Treiali serviviga. 4:1. Grahamilt blokk. Saarlased tahavad asja kiiresti ära lõpetada. 3:1. Pupart näeb läbi vastaste sidemängija plaani ja blokeerib hanituse. 2:1. Poilov eksib pallingul. 1:1. Formela rünnak. 1:0. Treiali rünnak. CEV Cupi 1/16-finaali avamängus on Galatasaray seljatanud Libereci Dukla 3:1, Venno on võitjatele toonud 25 punkti (+16; 60%). 25:23. Giger hanitab ja lõpetab geimi, Saaremaa juhib 2:1. Oli see vast napp pääsemine. 24:23. Taas usaldab Giger Macieli ja brasiillane lööb palli maha. 23:23. 23:22. Macieli rünnak. 22:22. Maciel auti ja Saaremaa on eduseisu maha mänginud. 22:21. De Souza rünnak, saarlased ei suutnud palli maha lüüa, võimalusi oli õige mitu. 22:20. Haasilt tuleb (planeeriv)serviäss. 22:19. De Souza sokutab läbi mingi ime palli meie bloki vahelt maha. 22:18. Graham taas keskelt. 21:18. Pupart eksib servil. 21:17. Jimenez nurgast. 20:17. Gigerilt mõõdetud sööt ja Graham lööb palli maha. 19:17. Koyfman keskelt. 19:16. Oluline blokipunkt Pupartilt. 18:16. Jimenez vastab. 17:16. Formela rünnak. 17:15. Treial! 16:15. Treiali löögi pidurdab blokk ja mees kukub vastaste poolele ning mäng peatatakse. 16:14. Formela rünnak, saarlased ei saa nüüd kuidagi palli maha. 16:13. 16:12. Macieli rünnak. 15:12. Formela rünnak. 15:11.. Maciel astub servides joonele. 15:10. Hapoeli blokk võrgus. 14:10. Maciel lööb blokki. 14:9. De Souza rünnak. 14:8. Graham keskelt. 13:8. De Souza rünnak. 13:7. Puparti servi läheb pikaks. 13:6. Jimenez nurgast. 12:6. Graham nopib võrgu kohalt kerge punkti. 11:6. Pupart blokki. 11:5. Jimenez ründab. 10:5. 10:4. Gigerilt võimas blokk Formelale ja Saaremaa on korralikult ette rebinud. Tundub, et see eelmise geimi kaotis on saarlaste eneseuhkust kõvasti puudutanud ja mehed on isuga asja kallal. 9:4. Macieli rünnak. Kahe geimi järel oli ta 10 punktiga Saaremaa resultatiivseim. 8:4. Treiali rünnak. 7:4. Formela blokist auti. 7:3. 6:3. De Souza rünnak. 6:2. Haas eksib servil. 5:2. De Souza rünnak. 5:1. Grahamilt hea serv, Treial lükkab palli maha. 4:1. Macieli rünnak. 3:1. Haas virutas julgelt ja ilusasti palli maha - tubli kutt. 2:0. Macieli rünnak. 1:0. 23:25. De Souza rünnak ja seis ongi viigis 1:1. No oli see vast külm dušš: Hapoel tõi diagonaalründaja kohale poisikese ja võitis geimi! 23:24. Puparti rünnak. 22:24. De Souza rünnak. Ütleme nii, et see geim ei lähe Saaremaa võrkpalliklubi kullafondi... 22:23. Hea kaitse Hapoelilt ja Poilovi rünnak jääb maha. 22:22. De Souza viigistab seisu. 22:21. Too Hapoeli 16aastane Haas sai esimese tõste ja lõi blokist auti. 22:20. Giger sulustab de Souza löögi. 21:20. Formela samuti. 20:20. Jimenez eksib servil. 20:19. Formela lööb auti, Hapoeli mehed vaidlevad: kätest, kätest! 19:19. Maciel eksib servil ja oleme üllatuslikult jõudnud väga põneva lõpuheitluseni. 19:18. Treiali rünnak. 18:18. 18:17. Grahami serv on parem kui vastaste libero vastuvõtt. 17:17. Jimenezi rünnak. 16:17. Maciel lööb blokki. 16:16. Graham paneb nüüd kinni de Souza rünnaku. 15:16. De Souza rünnak. 15:15. Graham sulustab Formela löögi ja seis viigis. 14:15. Macieli rünnak. 13:15. De Souza lööb auti. 12:15. De Souza rünnak. 12:14. Koyfman keskelt. 12:13. De Souza lööb võrku. 11:13. Puparti rünnak jääb maha. 10:13. Pupart lööb auti. 10:12. De Souza rünnak. 10:11. Formela rünnak. 10:10. Macieli rünnak. 9:10. 7:9. Formela rünnak. Iseenesest peaks saarlastel olema nüüd blokist kergem, sest 16aastane Haas pole veel ühtegi tõstet saanud. 7:8. De Souza eksib servil. 6:8. Grahami rünnak ebaõnnestub, hanitab võrku. 6:7. Mend hanitab. 6:6. Grahami temporünnak. 5:6. de Souza rünnak. 5:5. Hapoel on toonud tuld kustutama 16aastase diagonaalründaja Alon Haasi. 4:5. Treial eksib servil. 4:4. Treiali rünnak. 3:4. Treial pannakse blokiga kinni. 3:3. Formela rünnak. 3:2. Mend eksib servil. 2:2. 2:1. Macieli rünnak. 1:1. Grahami serv läheb pikaks. 1:0. Macieli rünnak. 25:18. Macieli blokk lõpetab ühepoolse avageimi, Saaremaa juhib 1:0. 24:18. Poilov toob serviässaga punkti. 24:17. Formela blokist auti. 24:16. Puparti rünnak. 23:16. 23:15. Hapoeli serviviga. 22:15. Koyfmani rünnak. Temporündaja hakkab end diagonaali kohal käima saama tasapisi. 22:14. Giger saab kirja ka blokipunkti. 21:14. Giger hanitab ise ja publik hüppab vaimustusest püsti. 20:14. Formela eksib servil. 19:14. 19:13. Treial keskelt. 18:13. Koyfmani rünnak. 18:12. Maciel on võimu ja väge täis ning pall jääb maha. 17:12. Formela rünnak. 17:11. 16:11. 16:10. Macieli rünnak. 15:10. Hapoel proovib pidevalt keskelt rünnata ja seekord see õnnestub. 15:9. Pupart mängib ühese bloki üle. 14:9. Treial eksib servil. Aga hea seeria temalt. 14:8. Poilov lööb keskelt auti ja saarlastel on taas turvaline eduseis. 13:8. Treial lööb serviässa. 12:8. Vastaste serviviga. 11:8. Jimenez pudistab servi läbi näppude ega saa palli kätte. 11:7. Koyfman lööb palli maha. 11:6. Maciel blokist auti. 10:6. Treialilt ühene blokk. 9:6. Formela eksib servil. 8:6. 8:5. 8:4. De Souza rünnak. 8:3. Maciel eksib servil. 8:2. Veel üks hea serv ja saarlaste blokk peab. 7:2. Maciel tulistab serviässa ja saarlaste pidu jätkub. Saalis on väga vägev atmosfäär. 6:2. Jimenez blokist auti. 5:2. Formela rünnak. 5:1. Macielilt blokk ja vastased võtavad aja maha. Üks võistkond on olnud ilmselgelt paremini alguseks valmis. 4:1. Jimenez ründab. 3:1. Hapoelilt kaks viga järjest, esiteks astutakse kolme meetri joonele, siis lüüakse auti. 2:1. 1:1. Graham keskelt. 0:1. Hapoeli temporünnak. Saaremaa alustab koosseisus Reto Giger, Daniel Maiciel, Keith Pupart, Javier Jimenez, Henri Treial, Beau James Graham ning liberod Johan Vahter ja Alari Saar. Sünge värk, 20 minutit enne mängu algust on Kuressaare spordihallis peaaegu juba täismaja. Tervitused, võrkpallisõbrad! Hakatuseks tahaks kiita saarlasi. Esimesed fännid võtsid tribüünil istet juba tund ja 15 minutit enne mängu algust. Pool tundi enne kohtumise algust on juba nii 60-70 protsenti kohtadest hõivatud.