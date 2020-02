BLOGI HISPAANIAST | Ajalooline võit! Saaremaa pani Hispaania tippklubi kotti, jõudis veerandfinaali ja teenis pisut kommiraha

Kaks esimest geimi kuulusid võrdlemisi kindlalt Saaremaale, kui vastastele loovutati vastavalt 20 ja 19 punkti. Kolmandas geimis suutsid võõrustajad oma mängu käima saada ning 10:10 viigiseisult võideti kolm silma järjest. Ehkki saarlased jõudsid korra vaid punkti kaugusele, siis Almeria mängumehed väikest edu käest ei andnud ja kallutasid geimi enda kasuks 25:19.

Viimaseks jäänud neljandas geimis tõestasid külalised, et kolmanda kaotus oli kõigest juhus. Saaremaa mängumehed enam vastastele võimalust ei jätnud ning võitsid viimase vaatuse koguni 25:16.

Almeria Unicaja alistamiseks kulus saarlastel kokku üks tund ja 50 minutit.

Üleplatsimeheks kerkis Saaremaa brasiillasest täht Daniel Maciel 20 punktiga, Javier Jimenez panustas võitu 16 silma. Kahekohalise punktisummani jõudsid veel Henri Treial (12) ja Keith Pupart (11). Almeria resultatiivseim oli Guilherme Magnani Hage 13 silmaga, Pablo Sergio Koukartsevi nimele kanti 11 punkti.

Koos võiduga ühtlasi 10 000 eurot auhinnaraha teeninud Saaremaad ootab kaheksa parema seas ees tugev Itaalia ülitugev klubi Milano Allianz Powervolley. Itaalia kõrgliigas hoiab Milano viiendat positsiooni.

Kohtumist saab järele vaadata siit:



Võrkpalli Challenge Cup

Siim: Võimas

Aivo: Keith ära jäta kihuta tagasi Aivo

Silvar: Elagu

sirjer: Tänud veelkord. Nii pilt kui hääl head. Saaremaale õnnitlused. Tubli!

16:25. Vastased eksivad servil ja Saaremaa on eurosarjas kaheksa hulgas! Võimas!

Olemas!

16:24. Jimenez eksib rünnakul.

15:24. Jeani rünnak.

14:24. Graham! Matšpall...

14:23. Giger eksib servil.

13:23. Veel üks punkt serviveast.

13:22. Pupart pannakse blokiga kinni. Aga ei hullu, see on meie mäng!

12:22. Grahami blokk!

12:21. Vastaste rünnakuviga.

12:20. Hage serviviga.

John: Elagu saarlased!

12:19. Vastaste side hanitab.

11:19. Jimenez!

11:18. Macieli rünnak.

10:18. Gigeri blokk!

Vastased võtsid aja maha. Vaatame, mis välja mõtlevad.

10:17.

10:16. Jimeneze rünnak.

10:15. Hage rünnak.

9:15.

9:14. Jimeneze rünnak.

9:13. Hage rünnak.

8:13. Almsansa rünnak.

7:13. Pupart toksab kolmas kord selles geimis palli kavalalt vastaste blokist auti. Ju varsti võetakse käed lihtsalt eest ära.

7:12. Almansa rünnak.

6:12. Hage auti.

6:11. Puprti rünnak.

5:10.

6:10. Unicaja rünnak.

4:10. Pupart kavaldab rünnakul bloki üle ja juubeldab nagu noor Robert Täht (no nii 2014). Emotsioon on kõva!

4:9. Grahamilt blokk!

4:8. Gigeri blokk Almansale.

4:7. Kukartsev auti.

Aga: 5 refreshi ja otsepilt tuli hakkas tööle

4:6. Puparti rünnak.

4:5. Unicaja rünnakuviga.

Loodame, et asi lõppeb selle geimiga. No nii pika reisi ja nii ilusa mängu alguse järel ei ole ma nõus kaotusega kodumaale naasma.

4:4. Treial keskelt.

sirjer: 23.04-le. Sul on nüüd õigus, enne eksisid. Kui meie omad neljanda geimi võidavad, siis on mäng lõppenud. Kui ei siis jätkub ja kui tuleb 3:2 meile, siis kuldne geim ka, kui läheb neile, siis meie omad autis.

4:3. Hirmus hea kaitsemäng vastastelt, Giger puudutab nende "õhuruumis" olevat palli.

3:3. Jimenez blokist auti.

3:2.

2:2. Treial keskelt.

sirjer: ehk alahinnati Saaremaad. Neil 3 uut härga sees ka, keda Eestis ei olnudki.

2:1.

Otsepildi asja uurib meie kuldsete kätega tehnik kohe.

1:1.

0:1. Ennis vist eksisin. Igatahes seis on selline, et 3:1 võit viib Saaremaa edasi, 3:2 võidu korral tuleb kuldne geim. 2:3 kaotuse korral on kõik läbi ja näod pikad.

sirjer: ei aita refresh. delfi pilti ikka ei näe. fb pole.

Maris: Kas tundub olema mingi konkreetne põhjus, miks meeskondade skoorid vahetusid ?

Jaan: oi kurja! Ei saa veel magama.

25:19. Saar ei saa Iribarne servi kätte ja mäng jätkub. Saaremaa juhib siiski 2:1.

Refreshige uudist, siis peaks otsepilti nägema.

sirjer: no punnitage veel veitsa. homme tööpäev, ei kannata kaua vaadata.

24:19.

Aga: Kuidas otsepilti näha?

23:19. Väga jõhker blokk Hagelt Macielile.

22:19. Maciel lööb servi, pall kukub maha, Kalmazidis kalpsab rõõmsalt... aga ei, pall on audis.

21:19. Jeani rünnak ebaõnnestub.

Silvar: Ma vajan võitu,võitu vajan ma , Saaremaa

Nüüd peaks otsepilt taas töötama.

21:18. Macieli rünnak.

21:17. Nüüd antakse lõuga, Iribarne lööb palli maha ja juubeldamise käigus tabab liberot.

20:17. Amado serv läheb nii pikaks, et selle eest võiks Saaremaa saada isegi kaks punkti. Saab siiski ühe.

20:16. Jeani rünnak keskelt.

19:16. Serviäss Amadolt. Kalmazidis võtab aja maha.

Arvuti vist terve, midagi see onu seal ekraanil igatahes põrnitseb :)

18:16. Pupart eksib servil.

17:16.

Sven: Kas arvuti jäi terveks

sirjer: suured tänud. miks pilt ära kadus?

Silvar: Suured tänud Teile

17:15. Hage blokk Macielile, brasiillane brasiillase vastu. Küll meie mees tagasi teeb!

16:15. Kukartsev eksib servil.

16:14. Taas Kukartsev.

15:14. Kukartsev ründab, kolmene blokk ja Pupart saab punkti kirja, kui õigesti nägin.

Maris: Suur aitäh nende väikeste detailide eest ! :)

15:13.

15:12. Pupart jookseb kohtunikelaualt arvuti palli päästes ümber, kuid Kukartsev lajatab palli uuel rünnakul ikkagi maha.

14:12. Macieli rünnak.

14:11. Võimas rünnak Hagelt ja saalis on kohe tunda, kuidas on tekkinud kõva ports lisaenergiat.

13:11. Jimenez suisa nokuteerib rünnakuga vastasmängija (pall lendab näkku) ja läheb kohe ka vaatama, kas tollega on ikka kõik hästi. On, hing jäi sisse ja mäng jätkub.

13:10. Kukartsevi rünnak. Seis on praegu selline, et saarlased peavad edasipääsuks võitma ühe geimi neljast.

Nii ongi, uus pall.

Nüüd oli mingi segadus ja vaidlus, kohtunik vist eksis, lugedes Treiali löögi punktiks, pall ei käinud vist maas ära.

12:10. Jean blokeerib Macieli rünnaku.

11:10. Graham eksib servil.

10:10. Jimeneze rünnak.

10:9. Iribarne rünnak.

9:9. Pupart blokist auti.

9:8.

8:8. Hage serv põrkub Jimenezest kontrollimatult. See serviäss ja Hage reaktsioon sütitab Hispaania meeskonda.

7:8. Iribarne rünnak. Selge pole siin veel midagi.

6:8. Hage rünnak.

Selle paari võitja kohtub Milano Powervolleyga, mis purustas korduskohtumises Kaštela 3:0.

5:8. Macieli rünnak.

5:7. Kukartsevi rünnak.

4:7. Treiali serv kukub õnnega pooleks ässana sisse. Kui veab, siis veab.

4:6. Jean eksib servil.

4:5. Jimenez eksib servil.

3:5. Jimenez nurgast.

3:4. Jean keskelt.

2:4. Jimeneze rünnak.

2:3. Senegali poiss Jean lööb palli maha.

1:3. Treial! Veel üks blokk! Kokku juba kuues.

1:2.

1:1. Jimeneze rünnak.

Maris: Hullumaja !

1:0.

19:25. Macieli imeline geim lõppeb loomulikult tema rünnakuga. Saaremaa juhib 2:0!

Vastus: ametlikku otseülekannet ei tehta, tore, et Saaremaa klubi organiseeris ise sellisegi ülekande. Muide, selle vaatamine ei ole kohustuslik ;)

19:24.

SImo: Küsimus siis selline, et kas te sikutasite mingi oma kommentaatori kohapeale telefoniga otseülekannet tegema?

18:24. Iribarne rünnak.

18:23. Esmaklassiline kaitsemäng Unicajalt ja nad realiseerivad kontrapalli.

17:23. Kaitses joosti pall ilusasti üles, kuid Maciel eksib rünnakul.

16:23. Aga nüüd lõi Treial palli maha!

16:22. Treialil kiilus natuke kinni ja ta tegi rünnakuvea.

15:22. Jimenez leiab platsil vaba koha ja väga nõrk löök on piisav.

15:21. Jeani rünnak.

14:21. Macielilt äss! Kolmas selles geimis.

14:20. Treial paneb veel ühe bloki, see mees on tegemas suurt mängu täna.

Uurime.

Metsamees: Kas otsepilti enam ei ole?

14:19. Maciel auti.

13:19. Hage virutab kõva servi, õnneks võrku.

13:18. Hagelt serviäss, Jimenez ei saanud palli kätte. Tundub, et Unicajale on selg vastu seina ja hakatakse suuri riske võtma: kas käsi kullas või mingi muu asi kuskil mujal.

12:18. Graham auti.

11:18. Almansa virutab palli maha ja näitab publikule: tehke häält, mis te niisama passite!

10:18. Macieli rünnak.

10:17. Almansa rünnak.

9:17. Eriti Maciel - veel üks edukas rünnak temalt!

9:16. Jean auti. Vastased mängivad esimese mänguga võrreldes halvemini, saarlased jälle oluliselt paremini.

9:15. Treial eksib servil.

8:15. Puparti rünnak.

8:14. Almansa rünnak.

7:14. Jimeneze rünnak.

7:13. Maciel eksib lõpuks pallingul. Vinge seeria.

6:13. Maciel-Maciel, mida sa teed?! Äss!

6:12. Kukartsev auti, vastased paanitsevad, vaidlevad kohtunikuga ja on endast väljas.

6:11. Almsansa võrku.

6:10. Maciel põrutab serviässa! Kõik sujub.

6:9. Treialilt blokk!

6:8. Amado keskelt.

5:8. Macieli rünnak.

5:7. Graham võrgus. Kahju, Pupartilt oli taas hea serv ja vastased hädas.

4:7. Ja teine otsa!

4:6. Pupartilt serviäss! Väga terav planeeriv.

4:5. Macieli rünnak.

4:4. Kukartsevi rünnak.

3:4. Gigeri serviviga.

2:4. Graham-Maciel blokis!

2:3. Puparti rünnak. Avageimis sai ta kõigest ühe tõste.

2:2. Pupart satub kuidagi selg ees hädapalli üle upitama, Kukartsev paneb ta jälle kinni.

1:2. Puparti esimene punkt rünnakul.

1:1. Treial keskelt.

1:0. Pupart üritab kavaldada, kuid Kukartsev loeb plaani läbi ja sulustab.

Maciel ja Jimenez on toonud 5 ja geimi lõpus kaks tähtsat blokki pannud Treial 4 punkti. Algab teine geim.

Helgi Daubare Lātimaalt ,Ventspilsist: Tublid poisid ,saarlased ! EDu teile ! Pean pōialt !!!

20:25. Jimeneze rünnak! Saaremaa juhib 1:0.

20:24. Hage rünnak.

19:24. Iribarne serviviga.

19:23. Iribarne toob vahelduseks punkti Unicajale.

18:23. Treialilt veel üks blokk! Jimenez hoiab head servi.

18:22. Giger paneb blokiga Kukartsevi kinni!

18:21. Imeline kaitsemäng Macielilt ja Treialilt punktiblokk!

18:20. Jimenezelt väga vajalik serviäss!

18:19. Macieli rünnak.

18:18. Pupart ei saa servi kätte, Jimenez eksib rünnakul.

17:18. Saaremaa serviviga.

16:18. Jimenez lööb väga ülbelt kätest auti. 5:1 vahespurt.

16:17. Treial!

16:16. Almansa viigistab.

15:16. Grahamilt serviäss! Vastased hindasid olukorda valesti, lastes pallil maha kukkuda.

15:15. Vastaste kapten Almansa ründab auti.

15:14. Jimenez lahendab rünnakul raske olukorra targalt, lüües kätest auti.

15:13. Jimenez auti.

14:13. Kukartsevi rünnak.

13:13. Uh! Pikk pallivahetus lõppeb sellega, et Almeria blokk on võrgus.

13:12. Paha viga Jimenezelt, astus tagaliinist rünnates joonele. Almeri esmakordselt ees.

12:12. Hage rünnak.

11:12. Amado rünnak keskelt.

10:11. Treial eksib servil.

10:12. Jean vastab samaga.

9:11. Almansa eksib servil.

9:10. Jimenez eksib servil.

8:10. Taas Maciel! Meie brasiilllane on kuum.

8:9. Almansa rünnak. Avamängus oli ta väga vähe platsil.

7:9. Macieli rünnak.

7:8. Graham teeb sama.

6:8. Kukartsevi serviviga.

6:7. Amado keskelt.

5:7. Macieli rünnak.

5:6. Almansa tagaliinist.

4:6. Vastased patustavad serviveaga.

4:5. Hage blokist auti. Almeria kaitsemäng on hakanud tööle.

3:5. Kukartsevi rünnak.

2:5.

1:5. Jean ründab auti ja vastased on peata.

1:4. Jimeneze rünnak.

1:3. Jean keskelt.

0:3. Macieli rünnak. Vastased on hädas rünnakuga.

0:2. Puparti blokk!

0:1. Kukartsev auti.

Saaremaa koosseisus üllatusi pole, mäng algab!

Jätkuvalt on täiesti arusaamatu, miks peavad pika reisi ette võtnud saarlased kohtumist vaatama kõige kaugemast nurgast.

Mäng on algamas, publikut on hinnanguliselt 400-500.

Saaremaa võrkpalliklubi teeb mängust Facebooki abil ka ülekande, lisame selle meie uudisesse esimesel võimalusel.

Eesti fännid on kupatatud tribüüni kõige kaugemasse nurka - paremale üles. Tegelikult on ruumi 1400-kohalises saalis küll, võiks meie toredad toetajad platsile lähemale lasta.

Saaremaa koosseisu osas ei tohiks üllatusi olla: sidemängija Reto Giger, diagonaal Daniel Maciel, nurgas Keith Pupart ja Javier Jimenez, tempod Henri Treial ja Beau Graham, liberod Johan Vahter ja Alari Saar. Anname mängu eel teada, kui Ioannis Kalmazidis mõne üllatava vangerduse teeb.

Tutvustame teile ka vastaste kõige eksootilisemat mängijat - keskblokeerija Jean Pascal Diedhiou Senegalist. Rünnak on natuke paitav-pehme, kuid 210-sentimeetrise mehe blokk on kõrge. Mehe mängijanimeks on särgil Jean, nii me teda täna kutsume.

Soojendus käib.

Võrreldes avamänguga on Almerial juures kolm mängijat. Teisest Hispaania klubist on juurde hangitud üks nurgaründaja, kuid Saaremaa treener Ioannis Kalmazidise arvates ei ole ta põhimängija. Põhimees võiks olla keskblokeerija Dimitri Baranov, kes Saaremaal ei käinud. Eks näis, kas mehe tervis on korras ja ta tuleb ka platsile. Kõige ohtlikumad ründajad on ilmselt siiski argentiinlasest diagonaalründaja Pablo Kukartsev ja brasiillasest osav ja võimas nurgamees Guilherma Hage.

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaa-eurosarja-vastane-pidi-alla-neelama-moru-pilli-ja-on-nuud-eriti-vihane?id=88910003

https://sport.delfi.ee/news/vorkpall/eesti/saaremaa-loots-maailma-tipus-olnud-rootsi-kreeklane-kelle-loos-on-koht-ka-eesti-immigrantidel?id=88917603

Tervitused Moises Ruizi spordihallist! Eesti meeskond saabus kohale heatujuliselt ja on valmis Hispaania meeskonna elu keeruliseks tegema. Eesti fänne peaks kohapeale toetama tulema umbes 50.