Bigbankile panustav Robert Täht: kohtunikud väristavad kätt ega julge Rikbergile kaarte anda, kuigi ta norib neid kogu aeg

Homme kell 17 lähevad Ülikooli spordihoones esimeses poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Saaremaa ja Riia, kell 20 hakkavad madistama põhiturniiri võitja Tartu Bigbank ja Pärnu.

Robert Täht:

„Finaalis kohtuvad Saaremaa ja Tartu. Saaremaa läheb poolfinaalis teerulliga üle Riiast. See, et nad esimese mängu komistasid Jekapilsi vastu veerandfinaalis, tegi nad vaid ettevaatlikumaks. Mäletan ka, kui Tartuga viimane kord tiitli võitsime (2015), siis veerandfinaali esimese mängu kaotasime Riiale, ehk saime oma vitsad kätte ja sealt edasi võitsime tolle aasta põhiturniiril domineerijat TTÜd poolfinaalis 3:0.

Teises paaris läheb nugade peale, kuid koduseinad annavad eelise Tartule. Tartlaste suurim ülesanne on pärnakate diagonaal maa peal hoida. Kolmanda koha võtab Pärnu.

Finaali pakun kõvaks lahinguks ja 3:2 võidab Tartu. Oleks aeg neil see tiitel üle pika aja jälle ära vormistada. Kuigi Saaremaa pink on kindlasti pikem ja kõik mehed seal mingis mõttes ka koormust saanud kanda, siis usun, et see toob neile see aasta küll järjekordse meistritiitli, kuid Balti liiga tiitel jääb koju Tartusse.