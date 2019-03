Bigbanki Baltikumi tippu tüürinud Ojamets tunnistas aumehena, mis lõpus otsustavaks sai - üks äärmiselt vajalik asi

Tegelikult võinuks saarlaste valitsemisaeg jätkuda, neil oli kasutada neli matšpalli ja ühel puhul lõi Bigbanki mängija Märt Tammearu juba palli auti... kuid õnnetul kombel riivasid Saaremaa blokeerijad võrku. Kohtumine jätkus ja lõpus vajutas Dmitro Šlomin serviässa ning Hindrek Pulk realiseeris matšpalli.

„Mis otsustavaks sai? Sellise mängu puhul ütlen: meil oli õnne rohkem ja ongi kõik. Au vastastele, et nii lõpuni võitlesid ja seda meeldivam see võit on. Võib-olla kaitses meid Tartu vaim. Selles saalis pole me Saaremaale veel kaotanud. Väga huvitav vastasseis oli ja sellised finaalid ainult kaunistavad turniiri,” rääkis Ojamets.

Bigbank kaotas avageimi 21:25, võitis järgmised 25:22 ja 25:19, ent jäi neljandas alla 19:25. „Huvitav oli juba neljas geim. Ühel momendil murdusime ära, ei suutnud pea külm hoida ja võidelda. Oli ju aru saada, et saarlased panevad seal kõik välja, sest muidu oleks mäng 3:1 lõppenud. Au nendele, see kuidas nad kaitset mängisid ja imepalle üles tõid... Lööd täiega, aga ei jää maha, see kulutab ja tekib vahepeal jõuetuse tunne,” kommenteeris Ojamets.

Viies geim oli täielik thriller. „Tegin õigesti, et võtsin vahepeal mõned põhimehed välja ja lasin neil maha rahuneda enne viiendat geimi. Alustasime hästi, olime 7:3 ees. Ja siis oli järsku seis juba 8:7. Siis olime ees 12:7 – lühikeses geimis on see väga suur edu – ja siis järsku ei suuda me palli maha lüüa! Kusjuures vastuvõtt oli kohati olemas. Seal olid oma probleemid, ma absoluutselt ei taha meie mängijaid süüdistada, aga seal oli natuke teistsuguseid lahendusi. Nii sidemängija kui ka ründaja poolt. Aga Saaremaa jonni ei jätnud ja pani täiega lõpuni. Hea, et nii lõppes ja nemad hakkasid ka lõpus eksima, küll olid võrgu puuted ja...”