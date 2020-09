Bigbank tuli Pärnu vastu välja 0:2 kaotusseisust, TalTech alistas Selveri

Bigbanki uue juhendaja Alar Rikbergi karjäär on saanud vägeva alguse, sest tema meeskond sai teist päeva järjest kirja 3:2 võidu - eile saadi sama skooriga jagu Selverist. Täna jäi Tartu klubi Pärnu vastu 0:2 kaotusseisu, ent suutis seejärel võita kolm järgmist vaatust, lõpptulemuseks 3:2 (20:25, 22:25, 25:18, 25:18, 15:9). Tartu meeskonna edukaim skoorija oli Stefan Kaibald 19 punktiga (+12), Märt Tammearu lisas 15 (+8) ja 14 (+8) punkti. Bigbanki vastuvõtt oli 51%, rünnak 43%, blokist saadi 11 punkti ja servil löödi 4 ässa ja eksiti 13 pallingul, vahendas volley.ee.

Pärnu meeskonna resultatiivseimana tõi 17 punkti (+8) Atvars Ozolins, Kristaps Platacs panustas 15 (+2) ja Toms Švans 13 (+7) punkti. Avo Keele juhendatava meeskonna vastuvõtuprotsent oli 55, rünnakuid lahendati 38-protsendiliselt, blokist saadi 11 punkti ja servil löödi 5 ässa ja eksiti 19 pallingul.

Tallinna klubide vastasseisust väljus võitjana TalTech, saades Selverist jagu 3:1 (25:18, 25:21, 19:25, 30:28). TalTechi poolel tegi suurepärase esituse Valentin Kordas, kelle arvele kogunes 29 punkti (+20), Tamur Viidalepp lisas 18 silma (+6). Ülikooliklubi vastuvõtt oli 45%, rünnak 44%, blokist saadi 6 ja servilt 3 punkti (eksiti 15 pallingul).

Selveri kasuks tõi Oliver Orav 18 punkti (+13), Mihkel Nuut lisas 15 punkti (+0) ja Kristo Kollo 13 (+5). Selveri vastuvõtt oli 59%, rünnak 32%, serviga teeniti 10 punkti (13 viga) ja blokiga 8.

Liigatabeli tipus on Bigbank 4 punktiga, sama palju punkte on Pärnul. Saaremaal ja TalTechil on 3 punkti ja Selveril 1.