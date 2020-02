Bigbank Tartu võõrustab Pärnut, Saaremaa mängib kodusaalis TalTechiga

Tabelis teist kohta hoidev Bigbank on varasemalt liigamängudes Pärnust kahel korral jagu saanud – nii esimeses kui teises ringis tulemusega 3:0. Lisaks sai Tartu kahel korral Pärnust jagu karikavõistluste veerandfinaalis.

Tartu meeskonna peatreener Andrei Ojamets tõdes, et vastased on hooaja edenedes paremasse hoogu läinud. “Mingid asjad on neil kahtlemata paremaks muutunud ja tulevad paremini välja. Alahinnata ei tasu Pärnut kindlasti ja usun, et neil on motivatsioon üleval ka ses osas, et tahetakse veel põhiturniiri neljanda koha eest võidelda,” rääkis Ojamets ja ütles, et Tartul on põhiturniiri võidu eest Saaremaaga konkureerida keeruline. “Teoreetiliselt see võimalus on, aga Saaremaal seisavad ees kodumängud mitte kõige tugevamate vastastega ja ma ei usu, et nad vääratavad või ennast üllatada lasevad,” lisas juhendaja.