Bigbank Tartu oli Selverist parem ja jaht põhiturniiri võidule jätkub

Tartu meeskonna edukaim skoorija oli sel korral 19 punktini (+9) jõudnud Curtis Stockton, 11 punkti (+8) panustas Albert Hurt. Bigbanki vastuvõtt oli 51%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokipunkte saadi 10 ja servil löödi 5 ässa ning eksiti 8 pallingul. Ilma põhidiagonaali Matej Šmidlita mänginud Selveri resultatiivseim oli 8 punktiga (+0) Timo Lõhmus, Denis Losikov lisas 7 silma (+2). Selveri vastuvõtt oli 56%, rünnak 40%, blokipunkte koguti 7, servipunkte 2 (eksiti 12 pallingul), kirjutab volley.ee.

Liigatabelis on Bigbankil teisena 55 punkti, liider on Saaremaa VK 56 punktiga. Mõlemal on peetud 22 kohtumist. Selver jätkab kolmandana 46 punktiga (23 mängu), Jekabpilsi Luši on 41 punktiga (22 mängu) neljas. Pärnu on 36 punktiga viies (23 mängu) ja TalTech Eesti klubidest seitsmes 18 punktiga (22 mängu).

Nädalavahetusel peetakse põhiturniiril veel seitse kohtumist ja selguvad veerandfinaalide paarid ning märtsi keskel toimuva Final Four´i korraldaja. Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniirl peetakse 13.-14. märtsil, finaalturniiri korraldusõiguse saab põhiturniiri võitja. Pärast Credit24 Meistriliiga võitja selgumist peetakse viie Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.