Bigbank Tartu ja Saaremaa testivad valmisolekut eurosarjaks ja karikavõistlusteks

Liiga liider Bigbank Tartu peab sel nädalal ühe mängu, kui kolmapäeval kell 19.00 kohtutakse võõrsil TalTechiga, kellest esimeses ringis oldi paremad tulemusega 3:2. Sama paar selgitab ka Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalis teise finalisti. Bigbanki juhendaja Andrei Ojamets ütles, et tabeliseisu ei tohi üle tähtsustada. "See on kõigest hetkeseis, mis võib iga päev muutuda. Minu jaoks on tähtis lõpptulemus. Liidrikoht on selline, et korra naeratad ja siis tuleb edasi minna," sõnas Ojamets.

Mängu TalTechiga peab Ojamets suuresti karika poolfinaalide eelvaatuseks. "Homne mäng on pigem selline luuremäng mõlemale, kes millise koosseisuga platsile tuleb. Karika poolfinaal on kindlasti väga suure tähtsusega mõlemale meeskonnale," ütleb ta. "TalTechi meeskond on raske vastane, enam ei saa nende kohta öelda noortemeeskond, sest Andris Õunpuu ja Joonas Popmani lisandumine on kõvasti kogemusi juurde andnud. Eks nende madala laega mängusaali tõttu tuleb oma mängus teatud korrektuure teha, aga kui tahad võita, siis pole vahet, millised need tingimused on," lisas peatreener.