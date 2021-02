Bigbank jõudis Balti liigas poolfinaali

Tartu naiskonna algkoosseis: Ann Starkopf, Ingris Suvi, Ingrid Kiisk, Annabel Huik, Laura Reiter, Katariina Vengerfeldt, libero Marje Ruul, kirjutab Volley.ee.

Mängu avageimis viis Ingrid Kiisk ässpallingust Tartu ette 8:5. Õige pea haaras kodunaiskond 16:12 eduseisu, ent Jelgava kosus ja geimi lõpp oli tasavägine. 20:20 viigiseisult pääses Tartu ette 22:20 ja geimi lõpp kallutati enda kasuks – 25:20. Teine vaatus algas sarnaselt esimesele, Tartu läks 8:6 ette ja juhtis geimi keskel 15:9. Laura Reiteri rünnaku järel juhiti 22:14 ja geim kuulus Tartule 25:16.

Selg vastu seina olnud Jelgava alustas kolmandat geimi hästi, minnes juhtima 9:6. Jelgava edu püsis, kuni tartlannad jõudsid punkti kaugusele (13:14). 18:13 Jelgava eduseisul võttis Tartu peatreener Hendrik Rikand veel mõtlemisaja, ent geimi võitis siiski Jelgava 25:17.

Neljas geim algas paremini külaliste jaoks, kes läksid ette 5:2 ja Rikand kasutas mõtlemisaega. Mäng jätkus siiski Läti klubi dikteerimisel, kuni Bigbank Kiiski rünnakust 12:12 viigini jõudis. Kiisk viis Tartu naiskonna seejärel ette 13:12 ja Jelgava peatreener kasutas mõtlemisaega. Geimi lõpus olid tartlannad siiski kindlamad, võttes 25:21 geimivõidu. Mäng seega Tartule 3:1.

TÜ/Bigbanki resultatiivseim oli 5 ässa löönud Ingrid Kiisk 19 punktiga (+14), 18 silma (+10) lisas Ingris Suvi ja 16 (+7) Annabel Huik. Tartu vastuvõtt oli 55%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokist saadi 6 ja servilt 8 punkti (eksiti 15 pallingul). Jelgava naiskonna edukaimana tõi 14 punktiga (+7) Liene Šimkuse, Jelgava vastuvõtt oli 47%, rünnak 34%, blokist saadi 5 punkti ja servilt 6 punkti (eksiti 15 servil).

Tartu naiskonna juhendaja Hendrik Rikandi jaoks on tegu esimese suure turniiriga peatreenerina. “Naistega on koguaeg äge, midagi toimub alati ja igav pole kunagi. Nagu tänane mäng ju ka oli, kaks esimest geimi olid ühtmoodi ja siis toimus totaalne ümberpöörd,” sõnas peatreener. “Serviga hoidsime me neid kahes esimeses geimis võrgust kaugel ja suutsime kaitses mängida. Kolmandas muutus meie serv kehvemaks ja nemad panid omakorda juurde, see peegeldus kohe ka mängupildis. Kui me servis järele anname, on meil väga raske.”