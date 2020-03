Belgias pandi hooajale punkt. Aganits: Eestisse me tulla ei saa

“Täna hommikul oli võistkonna koosolek ja klubi juhid ütlesid, et kuigi ametlikku kinnitust liiga lõpetamise kohta pole, siis sellel hooajal meil enam mänge ei toimu. Hetkel liigub kõik selles suunas (õhtul saabus ka ametlik kinnitus – toim.)," rääkis Aganits laupäeval portaalile Võrkpall24.ee.

Keskblokeerija sõnul on nii tema ise kui ka klubikaaslased terved ja karantiini neid pandud pole.

“Hetkel on olukord selline, et peame perega siia jääma. Kuna ma tulin Belgiasse oma autoga, siis kodumaale me praegu tulla ei saa, sest paljud piirid on kinni. Samuti pole veel lapsel dokumente. Loodame, et paari nädala jooksul muutub olukord rahulikumaks ja saame Eestisse tulla,” pajatas 207-sentimeetrine temporündaja.

Refereeritud artikli täistekst portaalis Võrkpall24.ee.

