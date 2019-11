Belgias äärmiselt tihe tabelitipp: kolmel meeskonnal sama arv punkte, kuid eestlaste klubidel siiski kaksikjuhtimine

Oravalt pärit Aganits oli oma meeskonna 3:0 (25:16, 25:20, 25:17) võidumängus Meneni üle üks resultatiivsemaid, kui tõi 10 punkti (+8). 207-sentimeetrine temporündaja realiseeris 10 tõstest 7 (70%), lisaks kanti tema arvele kaks edukat sulustamist ja üks pallingupunkt, vahendab Võrkpall24.ee.

Eile saavutas võõrsil 3:0 (25:23, 25:23, 25:22) võidu Markkus Keele leivaisa Aalsti Lindemans, kes alistas hetkel liiga punase laterna Waremme. Pärnakas mängis terve kolmanda geimi ja ühtegi punkti ei toonud.

Paremusjärjestus on äärmiselt intrigeeriv, kui nii Aalstil, Maaseikil kui ka Roeselare Knackil on koos 12 punkti. Tänu paremale geimide suhtele (13:3) juhib tabelit Aalst, teine on Maaseik (12:4) ja kolmanda koha hõivab Roeselare (13:6).

