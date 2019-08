Balti liiga: vähem võistkondi, rohkem mänge, kõvem tase

Kõlab hästi? Need on mängijad, kes otsustasid uueks hooajaks liituda Eesti võrkpalliklubidega. Vaid üks üleminekutest on küsimärgi all: äsja olümpia kvalifikatsiooniturniiril pallinud Kuuba koondislase Tallinna Selveriga ühinemine pole päris kindel.

Mis neid siia toob? Eesti on võrkpallimaana endale mõnevõrra nime teinud, klubid hoolitsevad pallurite eest südamega ja Balti liiga on muutunud mõnusaks hüppelauaks. Mullu Pärnu Eesti meistriks aidanud Chizoba Neves Atu sõlmis suvel lepingu Prantsusmaa klubi Poitiers’ga ja sai üllatuslikult kutse Brasiilia B-koondisse.