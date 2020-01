Balti liiga uue aasta avanädal toob Pärnu ja Tartu Bigbanki vastasseisu

Mängunädal algab reedel, 3. jaanuaril, kui kell 19.00 pannakse pall mängu Pärnu spordihoones. Kohaliku Pärnu Võrkpalliklubi vastaseks on TalTech. Viimati olid samad meeskonnad omavahel Credit24 Meistriliigas vastamisi 2. novembril, mil TalTech 3:2 võidu teenis.

Laupäeval, 4. jaanuaril toimub kaks kohtumist, milles on samuti osalised Eesti klubid. Kell 17.00 lähevad Pärnus vastamisi Pärnu ja pühapäeval Eesti karikavõitjaks tulnud Bigbank Tartu. Eelmise omavahelise mõõduvõtu liigas võitis oktoobri lõpus Andrei Ojametsa juhendatav Tartu 3:1. Karikavõistluste veerandfinaalis sai Tartu Pärnust kahel korral jagu.

Samal ajal kohtuvad Tallinnas lähikonkurendid TalTech ja Selver Tallinn. Selles paaris jäi viimati oktoobris 3:1 peale Selveri meeskond. Pühapäeval peetakse kaks mängu, kus on vastamisi vaid Läti klubid.

Uuele aastale minnakse vastu Bigbank Tartu juhtimisel, kel on liigatabelis 14 mänguga koos 34 punkti. Teist kohta hoiab Saaremaa Võrkpalliklubi, kes on pidanud 12 kohtumist ja kogunud 30 punkti. Kolmandal positsioonil asub Jekabpilsi Luši (14 mängu, 29 punkti), neljas on Selver Tallinn (14 mängu, 25 punkti), viies Pärnu VK (14 mängu, 18 punkti). TalTech asub kaheksandal kohal 12 punktiga (12 mängu juures).