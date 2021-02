Balti liiga ülipõnev lõpp: uue sidemängijaga Saaremaa vääratas, enne viimast vooru on kolmel tiimil võimalus põhiturniir võita

Nemad jäid samuti 2:3 (20:25, 23:25, 25:22, 25:20, 9:15) Lätis alla RTU/Robežsardze/Jurmalale. Pühapäeval on Tartu vastaseks Jekabpils ja Saaremaa läheb vastamisi RTUga.

Tabeliseis on enne liidrite põhiturniiri viimaseid kohtumisi ülipõnev. Saaremaa on kogunud 30, Tartu 27 ja Tallinna Selver 25 punkti. Kahel esimesel jääb mängida üks, Selveril kaks mängu (mõlemad RTU-ga). Põhiturniiri võidu kindlustamiseks tuleb saarlastel homme võita, 2:3 kaotus jätaks Selverile variandi mööduda. Kui Saaremaa kaotab homme 1:3, siis on võimalus mööduda nii Tartul (vajaksid 3:0 võitu) kui ka Selveril. Põhiturniiri võit on oluline nii asetuse mõttes kui ka seetõttu, et Final Four peetakse võitja koduväljakul.

Vahepeal kahest senisest sidemängijast ilma jäänud Saaremaa tegi esimese etteaste uue 34aastase makedoonlasest mängujuhi Filip Despotovski dirigeerimisel. Hästi tegutsenud Hindrek Pulk tõi 25 punkti (efektiivsus +19; rünnak 44%; 2 ässa, 3 blokki), Keith Pupart lisas 18 (+15; rünnak 70%) ja Wennder Lopes 15 punkti (+9; 70%), ometi ei piisanud nendest sooritustest võiduks.

Tartu poolel hiilgas täna Albert Hurt, kogudes 24 punkti (+15), Siim Põlluäär assisteeris 16 (+4) ja Stefan Kaibald 12 (+2) punktiga, haiguse tõttu ei sõitnud Lätti Märt Tammearu.