Avo Keel tüüris EM-finaalturniiri piletit jahtiva Läti olulise võiduni

Läti dikteeris kohtumist kindlalt, geimides loovutati vastasele 10, 21 ja 20 punkti. Absoluutselt veatu etteaste teinud Atvars Ozolinš tõi 21 punkti (efektiivsus +21!; rünnak 65%), Hermans Egleskalns lisas 16 ja Romans Sausš 10 silma.

Enne turniiri arvas lõunanaabrite esindusmeeskonna peatreener Avo Keel, et Hispaania kõrval on just Moldova neljaliikmelises D-grupis väga ohtlik vastane. Õhtuses matšis lähevad vastamisi soosik Hispaania ja eeldatav autsaider Küpros.

EM-ile pääsevad seitse valikgrupi võitjat ja lisaks viis paremat teise koha meeskonda. Seega iga punkt on kullahinnaga ja väga oluline oli täna võita just 3:0. Homme kell viis mängib Läti Hispaaniaga, kokku peetakse Küprosel kaheringiline alagrupiturniir.

Keel pole sugugi ainuke eestlane, kes lätlasi aitab. Võistkonna üldfüüsilise seisundi eest vastutab Tarmo Tiits ja statistikuna tegutseb Karl Eerik Eisenschmidt. Oma panuse andis Läti meeskonna ettevalmistusse ka Eesti koondis, mis pidas suvel naabritega kolm matši, võites kõik.