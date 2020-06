Avo Keel teatas Läti koondise kandidaadid

Füüsilise ettevalmistuse treenerina juhendab lätlasi Tarmo Tiits. "Koos Tarmoga alustasid esmaspäeval tööd 14 mängijat, Hermans Egleskalns liitub 2. juunil. Deniss Petrovs peab viibima karantiinis, kuna naasis Venemaalt. Gustavs Freimanis ei saa esimestel päevadel treeningutel osaleda," rääkis Keel Läti meediale, vahendab Volley.ee.

Kaasatud on ka kaks debütanti, kes ei ole Läti eest väljakul veel käinud - lisaks Freimanisele ka Kristaps Šmits. "Freimanis on väga põnev mängija, ta on kiire, hea hüppe ja käega. Koondises on tugevamad mängijad kui Jekabpilsis, seega loodan, et ta areneb kiiresti edasi," lisas Keel.

Eestlase sõnul pannakse suurt rõhku füüsilisele treeningule. "Kõikidel mängijatel ei olnud pika pausi jooksul võimalik palju treenida, seega alustame ettevaatlikult, aga püüame juuni lõpuks jõuda maksimumini," lõpetas peatreener.

Läti meeskond mängib valiksarja D-grupis koos Hispaania, Moldova ja Küprosega. Kodus-võõrsil süsteem kestab 15. augustist kuni 6. septembrini. Kui koroonaviiruse tõttu ei saa mänge eelnimetatud kuupäevadel pidada, võib turniir toimuda 1.-17. jaanuaril. Läti meeskond on mänginud finaalturniiril vaid 1995. aastal.

Läti meeskonna kandidaadid: Deniss Petrovs (Nižni Novgorod, Venemaa Superliiga), Edvins Skruders (Jekabpils Luši), Janis Jansons (OC Limbaži/MSG), Romans Saušs (Arago de Sete, Prantsusmaa kõrgliiga), Toms Vanags (AERO Odolena Vod, Tšehhi kõrgliiga), Kristaps Šmits (OC Limbaži/MSG), Armands Abolinš (Jekabpils Luši), Atvars Ozolinš (Gibam Fano, Itaalia Serie A3), Markuss Cielavs (Savo Volley, Soome kõrgliiga), Hermans Egleskalns (Tours Volleyball, Prantsusmaa kõrgliiga), Edvarts Buivids (Lindaren Volley, Šveitsi kõrgliiga), Kristaps Platačs (Pärnu Võrkpalliklubi), Toms Švans (Saint-Nazaire Volley-Ball, Prantsusmaa Pro B), Gustavs Freimanis (Jekabpils Luši), Vladislavs Blumbergs (Jekabpils Luši), Edgars Šimanskis (OC Limbaži/MSG) ja Ingars Ivanovs (RTU/Robežsardze).