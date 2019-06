Avo Keel sai magusa võidu, Läti lõi Kuldliigas nimekat vastast ja tõusis alagrupis teiseks

Kahe kaotusega Kuldliiga debüüthooaega alustanud Läti kaotas avageimi 22:25, kuid võitis järgmised 25:19, 25:20, 25:21. Kristaps Platacs tõi võitjatele 17 punkti, kaotajate resultatiivseim oli 18 silma kogunud Lou Kindt.

Belgia on maailma võrkpallis väga arvestatav jõud, kuid õiglane on märkida, et Kuldliigas antakse võimalusi tulevikumeestele, enamus põhimeestest kaasa ei tee. "Kui eile saabusime, ei olnud me heas tujus," tunnistas Belgia loots Brecht Van Kerckhove. "See tunne jätkus hommikusel treeningul ja ka mängul. Me pole selle üle õnnelikud, üritasime mängu tagasi saada, kuid Läti oma fännide toel ei lubanud. Meie mäng polnud heatasemeline."

Mäng oli hasartne, Läti libero Ingars Ivanov purustas isegi palli päästes ühe reklaamplakati.

Teises A-grupi mängus oli Türgi 3:0 üle Slovakkiast. Kolme vooru järel juhib Türgi gruppi 9 punktiga, Lätil on punkte 4, Slovakkial 3 ja Belgial 2. Tallinnas toimuvale finaalturniirile pääseb vaid grupi võitja, teoreetiliselt on Lätil veel võimalus Türgit püüda.



Standings provided by Sofascore LiveScore

B-grupis, kuhu kuulub ka Eesti, sai Hispaania võrdlemisi kerge 3:0 võidu Horvaatia üle.

C-grupis lõi Valgevene 3:1 Ukrainat ja Tšehhi sama skooriga Soomet.