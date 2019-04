Automüük, korterist väljakolimine ja ikka sai raha ühel hetkel otsa ehk Eesti rannavollepaari tee tähtede poole

“Kui otsus saalivõrkpallist rannavollele üle minna oli tehtud, võtsime mõlemad oma arvuti kätte ja läksime TTÜ raamatukogusse plaani tegema,” rääkis Nõlvak, kes oli Tiisaarele täiesti ootamatult teinud ettepaneku ala vahetada ning saanud jaatava vastuse. “Hakkasime seal siis mõtlema, et mis me edasi peame tegema. Rivo (Vesik) oli kontaktide leidmisel abiks. Küsisime ka teistelt tarkadelt inimestelt nõu, kuidas toetust võiks saada.”

Julge otsus nõudis suuri väljaminekuid ka isiklikest vahenditest.

“Kuna raha oli vaja leida, müüsime mõlemad oma auto maha,” meenutas kahemeetrine Tiisaar. “Kolisime ka korterist välja, kuna teadsime, et sisuliselt kogu talve peame treenima välismaal. Polnud ju mõtet korteri eest senikaua makse maksta. Aga raha sai ikkagi ühel hetkel isiklikust rahakotist otsa.”

Eelarve koostamine oli keeruline, kuna tegevust alustav rannavollepaar ei tea kunagi täpselt, mis neid esimesel aastal ees ootab.

“Me ei teadnud, palju raha täpselt kulub, kuna esialgu polnud õrna aimugi, millistele turniiridele me peale pääseme. Seepärast polnud ka kunagi sellist olukorda, et nüüd ongi kogu eelarve koos,” kõneles Nõlvak.

Hiljutisel kõrgetasemelisel Doha MK-etapil oma karjääri parima turniiri teinud, 24 parema sekka jõudnud ja 3000 dollarit auhinnaraha teeninud Gerardo’s Toysi nime kandev duo ütleb, et toetajate abita oleks neil tänaseni võimatu toime tulla.

“Kui me reisiks sponsorite abita, siis saanuks me Doha MK-etapiga kulud ja tulud täpselt nulli. Et plussi jääda, tuleks veel paremaid kohti teenida,” selgitas 27-aastane Tiisaar.

