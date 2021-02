Audentes kaotas Balti liiga veerandfinaalis tiitlikaitsjale

Andrei Ojametsa juhendatav Audentes alustas mängu koosseisus Häli Vahula, Eva Liisa Kuivonen, Kätriin Põld, Ragne Rahuoja, Liisbet Pill, Maren Mõrd, liberod Marily Lass ja Kadri Kangro. Kogenum Riia naiskond haaras avageimis Lasma Ozola ässa järel 6:1 eduseisu ning geimi keskel juhiti 15:8, kirjutab Volley.ee. Avageim kuulus kindlalt Riiale 25:16.

Teine vaatus algas tasavägisemalt, ent siis pääsesid lõunanaabrid ette 10:6 ja Ojamets kasutas mõtlemisaega. Kolmest punktist lähemale meie noored enam ei jõudnud ning teise geimi võitis Riia 25:16.

Kolmandas geimis läks Audentes ette 6:3, sundides vastaste peatreenerit mõtlemisaega kasutama. Riia jõudis õige pea viigini (9:9) ja edasi kulges mäng nende dikteerimisel. Geim Riia naiskonnale tulemusega 25:17 ning kogu mäng seega tiitlikaitsjale 3:0.

Riia statistilised näitajad olid Audentesest üle pea igas elemendis. Audentese naiskonna resultatiivseimana tõi Eva Liisa Kuivonen 13 punkti (-1), 4 punkti lisasid nii Liisbet Pill kui Kätriin Põld (efektiivsus vastavalt +2 ja +2). Audentese vastuvõtt oli 24%, rünnak 35%, blokiga saadi 4 punkti, servil löödi 2 ässa ja eksiti 12 pallingul. Riia edukaim oli 14 punktiga (+11) Lasma Ozola, lätlannade vastuvõtt oli 34%, rünnak 45%, blokiga saadi 6 ja serviga 13 punkti (7 viga).

Audentese naiskonna peatreener Andrei Ojamets tõdes pärast kohtumist, et rahuoluks põhjust pole. “Täna olime me taas iseenda kõige suuremad vaenlased. Puudu jäi julgusest ja otsustavusest. Pärast viimast mängu Tartuga olen üllatunud, et täna nii kesiselt esinesime. Riia mängis enesekindlamalt,” sõnas ta.

Riia klubi juhendaja Andrejs Odinokovs ütles, et isloatsioonis olemise tõttu said nad viimati koos treenida eelmisel teisipäeval. “Selles valguses olen mängupildi ja tulemusega muidugi väga rahul. Väga keeruline aeg oli enne turniiri. Tüdrukud olid aga tublid ja tahtsid väga mängida. Tunnustan ka vastaseid, nad on noored ja lähevad hea treeneri käe all kindlasti paremaks. Olen selle hooaja mänge näinud ja neil on potentsiaali küll,” kommenteeris Odinokovs.