Asko Esna oma hoolealuste EMi 7. kohast: eesmärk sai täidetud

Rasmus Meius tõdes, et omavanuste seas Euroopa seitsmes olla on igati korralik tulemus. "Seitsmes koht üllatus kindlasti ei olnud ja võiks öelda et 5.-8. koht oli meie miinimumeesmärk. Kui aga kohale jõudsime ja nägime, kui kõva tase on, saime kohe aru, et siin ühtegi lihtsat mängu ei tule ja iga võit on boonus. Euroopa seitsmes pole ju paha ja kõik, kes meist ettepoole jäid, mängivad aastaringselt rannavõrkpalli, meil sellist võimalust kahjuks pole. Mängupildiga rahule saab jääda ainult mõnes mängus, sest meie mängupilt kõikus turniiri vältel kõvasti - suutsime väga kõva Valgevene vastu teha supermängu ja samas Iisraeli vastu olime jällegi pigem kehvad. Aga me ise arvame, et selline kõikumine tulenebki sellest, et saime väga vähe trenni teha koos ja üleüldse ettevalmistusperiood oli ülilühike võrreldes teistega, kes meist ettepoole jäid," rääkis Meius ja ütles, et kripeldama jäi kaotatud veerandfinaal.

"Eks kripeldama jäigi see veerandfinaali teine geim, kus me tegelikult juhtisime Saksamaa vastu 19:17. Siis tegid vastased taktikaliselt kavala muudatuse, meie aga paar oma rumalust ja kaotasime selle geimi 19:21. Huvitav, mis oleks juhtunud, kui oleksime Saksamaaga otsustavat geimi mängima hakanud, sest suutsime nad päris kõva pinge alla panna ja kõik oli teada, mida on vaja teha, et see mäng võita.. Aga eks võrdsete mängus pääsevadki maksma need pisinüansid, mis tulevad ainult sellega, kui palju sa oled liival olnud ja treeninud. Kokkuvõtteks võib öelda, et kohaga võib enam-vähem rahule jääda, teades et kõik, kes meist ettepoole jäid ongi professionaalsed rannavõrkpallurid ja ei mängi saali üldse. Aga ei jäänud palju puudu, et olla Euroopa nelja seas, seega kindlasti me ülirõõmsad selle seitsmenda koha üle ei ole, sest teame, et oleme võimelised enamaks," lisas mängija.

Kaur Erik Kais: "Väga lahe on olla 14 parema mängija seas Euroopas ja ausalt öeldes mind ei üllatanud, et meil nii hästi läks. Tase esimesel kaheksal paaril oli tegelikult päris ühtlane, võib olla ainult esimese ja teise koha saajad olid teistest natuke üle. Arvan, et heal päeval oleksime võimelised väga võrdselt mängima kõigiga. Tase oli natuke kõrgem, kui ootasin, kuid keegi pole peajagu kellestki üle. Kõige rohkem rahule võis jääda bloki ja rünnakuga, päris stabiilselt suutsime neid hoida, parandada tuleb kindlasti vastuvõttu ja tõstet, nendega jäime tugevamate paaride vastu hätta. Kindlasti peaks servi harjutama, hetkel teeme liiga palju vigu servil ning kohati jääb serv pehmeks," lisas Kais.