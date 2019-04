Asjaosalised pajatavad: Chizoba lugu – kuidas suurest viilijast sai liiga parim ründaja

Muide, Chizoba tunnistas ka ise enne finaalseeriat Võrkpall24.ee’le antud pikas intervjuus, et soojendust ja venitusharjutusi ei teeks ta ilmselt üldse, kui treenerid peale ei käiks. 21-aastane brasiillane võttis kevade saabudes end siiski kokku ja kerkis hooaja viimases faasis elu parimasse vormi, kogudes nelja finaalmänguga imelised 115 punkti (+74).

“Pärast aastavahetust hakkas Chizoba end rohkem kokku võtma,” ütles Nassar. “Seda oli näha trennis viimased poolteist kuud, samuti tema füüsilises väljanägemises. Ju ta sai aru, et enne kojuminekut tuleb midagi ilusat ka teha.”

“Ta on individualist. Kui ta suudab selles raadiosaates öeldu kunagi ära tõlkida, siis ütleksin talle, et ta peab hakkama rohkem meeskonnamängijaks. Kui tal läheb hästi, siis on ta emotsionaalne. Aga kui tal on raske, siis jääb ta täielikult oma nurka. Ta ei allu sel hetkel mingile abile, mis sa üritad talle pakkuda,” lisas Nassar.

