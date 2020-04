Ardo Kreek klubivahetusest: uuel meeskonnal on kõvad ambitsioonid

"Tuli siuke tunne, et on vaja natuke keskkonnavahetust. Kaheksa aastat on pikk aeg ja eelmisel hooajal meil olid väiksed probleemid ka, kui liiga madalamal mängisime. Klubile see mõjus halvasti – fännibaasi kindlasti natukene kaotasime ja see hooaeg lõppes küll imelikult, aga ei olnud ka see hooaeg lihtne. Uus keskkond, uus klubi toob ehk kõrges vanuses natuke värskust juurde," vahendas 33-aastase Kreegi juttu ERR-i spordiportaal.

"See (Sete - toim.) asub Lõuna-Prantsusmaal, väike linn. Saali mõttes on kindlasti tagasiminek, sest saal on kõvast väiksem kui Pariisis oli. Nii palju kui ma uue klubi inimestega rääkisin, siis ambitsioonid on kõvad. Eelneva seisuga oli ka rahaline seis väga hea – nad tahtsid kindlasti esineljas järgmine hooaeg lõpetada," tutvustas Eesti koondislane enda uut meeskonda.

