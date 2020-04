Andrus Raadik oli noore võrkpallurina paras pätt: Kapsikami on bokseritesse pandud küll ja veel

"Kuuldused [, et olin paras pätipoiss] vastavad tõele. Igasugu lollusi sai tehtud nii võrkpalliväliselt kui ka -siseselt. Viskasin kunagi sõbrale suure lumepalli esimese korruse aknast sisse - see oli veel lihtsam variant. Hullemaid ei hakka rääkima ja kõik asjad ei tule kohe meeldegi," rääkis Raadik.

"Hommikul on mindud lõhnadega trenni... Kõik on õnneks andeks antud. Aitäh Andreile (endine ESS Pärnu Võrkpalliklubi peatreener Andrei Ojamets - toim) selle eest! Kapsikame ja muid asju on bokseritesse pandud küll ja veel, tosse kinni seotud ja mida iganes veel..."

Tuneesia liiga on koroonakriisi ajal pausile pandud, kuigi märtsi keskel, kui Euroopas juba riigid oma piire sulgema hakkasid, olid mängud veel täies hoos.

"Mingit klubitegevust ega trenni praegu ei ole. Nii palju kui ise liigutad, nii palju trenni teed. Õnneks ma kolisin ühest hotellist klubi hotelli ja siin on suur kompleks, saab väljas staadionil joosta. Praeguste juttude järgi otsustatakse 19. aprillil, mismoodi liigaga edasi minnakse," sõnas Raadik.

Palka makstakse Raadikule siiski edasi, kuigi Tuneesia-aja alguses oli raha laekumisega pangakontole probleeme. "Kui detsembris lepingule alla kirjutasin, sain lubatud raha kohe kätte. Peale seda ootasin palka kolm kuud. Kui uurisin mängijatelt, mis värk on, öeldi, et välismängijad saavad oma palga kindlalt kätte - kui kohe ei saa, siis hooaja peale ikka. Poole hooaja pealt sain poole palga kätte. Sain juba Türgist sellise kogemuse ja treenituse, et mul on selles suhtes lihtsam," rääkis Raadik.

Vaata kogu intervjuud!